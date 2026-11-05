Teknikaktier pressas hårt på Wall Street efter Demokraternas valframgångar i USA. Investerare befarar att en ny politisk maktbalans kan sätta käppar i hjulen för miljardrullningen inom AI.
AI-aktier rasar på Wall Street – politisk oro skakar techsektorn
Wall Street handlas överlag nedåt på torsdagen.
Särskilt hårt drabbade är bolag med koppling till artificiell intelligens där oron växer för att den amerikanska AI-expansionen ska möta politiska hinder.
En viktig förklaring är Demokraternas framgångar i valen till representanthuset och senaten, skriver TT.
Partiet har också vunnit flera viktiga guvernörsval, något som ökar farhågorna om en mer restriktiv politik kring AI-utbyggnaden.
Nvidia och Qualcomm faller tungt
Bland förlorarna finns flera av tekniksektorns största namn.
Efter omkring 20 minuters handel föll Nvidia med 4,1 procent. Qualcomm var ned hela 9,3 procent medan Broadcom backade 4,4 procent och Oracle tappade 4 procent.
Det breda S&P 500-indexet hade vid samma tidpunkt backat 1,3 procent. Teknikbörsen Nasdaq var ned 2,6 procent.
Även kryptomarknaden pressas. Bitcoin har fallit omkring 5 procent sedan lunchtid, enligt kursdata från kryptobörsen Bitstamp.
Utvecklingen speglar investerarnas oro för att de politiska framgångarna för Demokraterna ska leda till hårdare reglering av AI-industrin och göra det svårare för bolagen att bygga ut den infrastruktur som krävs för den snabba expansionen.
Datacenterbyggen kan bromsas
Oron gäller framför allt den omfattande utbyggnaden av datacenter som krävs för att driva framtidens AI-tjänster. En mer reglerande politik kan försvåra nya etableringar och försena investeringar i den infrastruktur som teknikjättarna är beroende av.
Reuters rapporterar att strateger på den schweiziska storbanken UBS bedömer att omkring 30 procent av den planerade ökningen av amerikansk datacenterkapacitet under 2028 kan hotas av byggstopp eller förseningar.
Det skulle kunna få konsekvenser långt utanför själva datacenterbranschen. Halvledartillverkare som Nvidia och Broadcom är beroende av fortsatt efterfrågan på avancerade AI-chip för att upprätthålla tillväxten.