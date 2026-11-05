AI-aktier rasar på Wall Street – politisk oro skakar techsektorn

En viktig förklaring är Demokraternas framgångar i valen till representanthuset och senaten, skriver TT.

Partiet har också vunnit flera viktiga guvernörsval, något som ökar farhågorna om en mer restriktiv politik kring AI-utbyggnaden.

Nvidia och Qualcomm faller tungt

Bland förlorarna finns flera av tekniksektorns största namn.

Efter omkring 20 minuters handel föll Nvidia med 4,1 procent. Qualcomm var ned hela 9,3 procent medan Broadcom backade 4,4 procent och Oracle tappade 4 procent.

Det breda S&P 500-indexet hade vid samma tidpunkt backat 1,3 procent. Teknikbörsen Nasdaq var ned 2,6 procent.

Även kryptomarknaden pressas. Bitcoin har fallit omkring 5 procent sedan lunchtid, enligt kursdata från kryptobörsen Bitstamp.

Utvecklingen speglar investerarnas oro för att de politiska framgångarna för Demokraterna ska leda till hårdare reglering av AI-industrin och göra det svårare för bolagen att bygga ut den infrastruktur som krävs för den snabba expansionen.