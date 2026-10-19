Anthropic ger bort fem procent – inför börsnoteringen

En fond för framtida samhällsnytta

Det nya initiativet, som först måste godkännas av aktieägarna, har fått namnet Anthropic Public Benefit Fund. Fonden upprättas som ett separat bolag med begränsat ansvar och ska fungera som en helägd enhet helt dedikerad till allmännyttiga ändamål. Bland de tänkta mottagarna finns ideella organisationer och specifika grupper som drabbas hårt av den snabba tekniska utvecklingen, samtidigt är mycket av detaljerna höljt i dunkel kring fonden, konstaterar The Wall Street Journal.

Den ”ogenomskinliga stiftelsen som har befogenhet att forma sin styrelse och blockera större förändringar. Anthropics Long-Term Benefit Trust har enormt inflytande över företaget och styrs av dokument som inte har offentliggjorts”, skriver tidningen.

Företaget har tidigare visat oro för arbetsmarknaden och bland annat avsatt betydande summor för att stötta arbetstagare som riskerar att förlora sina jobb på grund av automatisering.

Anthropic: Politik och lobbying går bort

Bolaget förklarar satsningen på sociala medier och i officiella dokument med följande ord: ”Vi avsätter en del av Anthropics aktier till Anthropic Public Benefit Fund, en ny helägd enhet som helt ägnar sig åt allmännyttan.”

Detta grepp innebär att ungefär 20 procent av Anthropic nu är dedikerat till allmännyttiga syften när tidigare åtaganden räknas in. Företagets ledning betonar att kapitalet i fonden inte ska användas till politiska donationer eller lobbying. Syftet är i stället att säkerställa att den enorma tekniska framgången kommer samhället till del utan att driva upp de exekutiva lönerna ytterligare, rapporterar CNBC.

Frågetecken inför börsintroduktionen

Investerare och marknadsanalytiker försöker nu förstå vad upplägget faktiskt innebär för den kommande börsintroduktionen. Värderingen på 48 miljarder dollar grundar sig på en kapitalanskaffning i maj där bolaget nådde en total värdering på strax under en biljon dollar.

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Styrelsen öppnar dessutom för att utöka andelen i fonden med ytterligare två procent för varje 50 procent som värdet stiger över en hemligstämplad baslinje.

Det är ännu inte helt klarlagt om aktierna i fonden kommer att vara nyemitterade eller på vilket sätt fonden ska omvandla sina aktier till likvida medel. Vissa experter menar att nya aktier riskerar att späda ut värdet för övriga aktieägare när handeln väl drar igång på allvar.

Anthropic har lovat att publicera samtliga detaljer gällande fondens styrning och framtida värdemål under de kommande månaderna.