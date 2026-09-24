Stordalen skakar av sig floppen i Danmark – bygger hotell för miljarder

Drar liknelse med Lord Nelson

”När jag bestämde mig för att gå in i Köpenhamn igen var det som när Lord Nelson blev tillsagd att sluta slåss under attacken mot Köpenhamn, men han blundade för kikaren och sa: ’Jag ser ingenting.’ Han fortsatte kampen eftersom han visste att han skulle vinna”, säger Petter Stordalen.

Expansionsplanerna stannar inte i den danska huvudstaden. Koncernen letar nu efter nya lägen i flera av Danmarks större städer. Huruvida fastigheterna ska ägas eller hyras beror helt på vilka möjligheter som uppstår på marknaden.

Stordalens dotter: ”Känner till spelet”

ANNONS

Expansionen sker under ledning av en ny generation. Petter Stordalens tre barn äger i dag Strawberry, medan grundaren själv behåller de avgörande rösterna vid stora beslut. Dottern Emilie Stordalen, 34 år, lyfter fram fördelarna med ett långsiktigt ägande i branschen.

”Styrkan med familjeägandet är ansvaret och det långa perspektivet, och att man kan vänta för att man känner till spelet,” säger Emilie Stordalen.

Vände kris till miljardvinst

Det långsiktiga perspektivet prövades hårt under pandemin. Investeringen på 1,4 miljarder kronor i det pampiga Villa Copenhagen drabbades hårt av nedstängningarna direkt efter öppningen. Genom att fokusera på tiden efter krisen lyckades koncernen dock komma tillbaka med full kraft.

I dag har Villa Copenhagen blivit en stor ekonomisk succé för familjen Stordalen. Fastighetens marknadsvärde har stigit från 1,4 miljarder kronor 2020 till nuvarande 2,5 miljarder kronor. Det gör den till koncernens tredje mest värdefulla fastighet.

Jämfört med resten av Norden är den danska verksamheten fortfarande liten. Hela Strawberry-koncernen förfogar över 259 hotell och familjens samlade tillgångar värderas till cirka 22 miljarder kronor.

Läs också: Petter Stordalens hotellkedja svindlad på miljoner DagensPS

Läs mer: Petter Stordalens superaffär i reseindustrin: ”2027 ska vi omsätta 60 miljarder” Realtid