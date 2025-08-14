Storbanken rensar ut fossila investeringar

Tusentals bolag inom fossilindustrin försvinner från en nordisk storbanks portföljer. Endast företag med trovärdiga klimatplaner blir kvar.

85 procent bort hos storbanken

Danske Bank rensar bort 85 procent fossilbolag från sina portföljer, rapporterar FinansWatch. Kvar blir 270 bolag som enligt banken har trovärdiga planer för att nå nettonollutsläpp.

”Strategin är i linje med våra kunders preferenser och understryker vårt engagemang för att uppnå avkastning på ett hållbart sätt”, säger Erik Eliasson, chef för ansvarsfulla investeringar, till FinansWatch.

Bedömningen av bolagen görs med bankens nettonoll-mål, baserad på TPI-data och företagens egna klimatmål. Modellen bedömer företagens ledningskvalitet och koldioxidprestanda för att avgöra om de har realistiska planer för övergång till låga utsläpp i linje med Parisavtalet.

Erik Eliasson, chef för ansvarsfulla investeringar på Danske Bank, säger att strategin ligger i linje med kundernas preferenser och bankens hållbarhetsmål. (Foto: Danske Bank)

Eliasson framhåller även i ett pressmeddelande att Danske Banks strategi för investeringar i fossila bolag fortsätter att utvecklas i takt med investerarnas preferenser, regulatoriska förändringar och samhällsutvecklingen.

“Vår strategi är inte statisk utan utvärderas löpande. Investeringsuniversum kommer också förändras successivt som en direkt följd av bolagens pågående omställning”, säger han.

