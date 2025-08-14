En ny investeringsstrategi gör att storbanken minskar sin exponering mot fossila bränslen och satsar mer på bolag med starka klimatplaner.
Storbanken rensar ut fossila investeringar
Tusentals bolag inom fossilindustrin försvinner från en nordisk storbanks portföljer. Endast företag med trovärdiga klimatplaner blir kvar.
85 procent bort hos storbanken
Danske Bank rensar bort 85 procent fossilbolag från sina portföljer, rapporterar FinansWatch. Kvar blir 270 bolag som enligt banken har trovärdiga planer för att nå nettonollutsläpp.
”Strategin är i linje med våra kunders preferenser och understryker vårt engagemang för att uppnå avkastning på ett hållbart sätt”, säger Erik Eliasson, chef för ansvarsfulla investeringar, till FinansWatch.
Bedömningen av bolagen görs med bankens nettonoll-mål, baserad på TPI-data och företagens egna klimatmål. Modellen bedömer företagens ledningskvalitet och koldioxidprestanda för att avgöra om de har realistiska planer för övergång till låga utsläpp i linje med Parisavtalet.
Eliasson framhåller även i ett pressmeddelande att Danske Banks strategi för investeringar i fossila bolag fortsätter att utvecklas i takt med investerarnas preferenser, regulatoriska förändringar och samhällsutvecklingen.
“Vår strategi är inte statisk utan utvärderas löpande. Investeringsuniversum kommer också förändras successivt som en direkt följd av bolagens pågående omställning”, säger han.
Mer restriktiv utlåning
Under de senaste två åren har Danske Bank, SEB och Nordea lånat ut omkring 60 miljarder kronor till fossilbolag. Bankerna har motiverat utlåningen med att de vill stödja bolagens omställning till lägre utsläpp.
Fair Finance Guide har dock kritiserat upplägget och uppmanat bankerna att följa Swedbank och Handelsbankens exempel med totalstopp för sådan utlåning.
Enligt Eliasson har Danske Bank nu stramat åt kreditgivningen.
”Investeringar i bolag som är involverade i fossila bränslen utgör endast 1–2 procent av vårt totala kapital under förvaltning. Vi lånar inte längre ut pengar till bolag som expanderar inom fossila bränslen”, säger han.
Aktivt ägarskap kvarstår
Men trots utrensningen behåller banken vissa innehav inom fossila bränslen.
”Vi behåller vissa fossilbolag för att kunna påverka dem i rätt riktning. Våra kvarvarande investeringar är begränsade och vi fokuserar på bolag med starka omställningsplaner”, säger Eliasson.
Thomas Otbo, CIO på Danske Bank Asset Management, säger:
”Vi fortsätter investera i företag inom fossila sektorn för att spegla den globala ekonomin och energiförsörjningen. Men i linje med majoriteten av våra kunders preferenser har vi beslutat att bli ännu mer selektiva i våra investeringar i de flesta av våra investeringsprodukter. Vi är övertygade om att detta är långsiktigt i linje med våra kunders bästa intresse”.
Otbo betonar också att metodiken endast påverkar en liten del av storbankens totala investeringar, eftersom fossilbolag utgör en mycket begränsad andel av investeringsportföljerna.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Storbanken rensar ut fossila investeringar
