Den som väntat på tydliga tecken på att AI-bubblan kan vara på god väg att spricka behöver inte leta längre. Nya siffror visar att betalande kunder lämnar ChatGPT.
Stor spricka i AI-fasaden: Prenumeranter överger ChatGPT
Sedan den breda lanseringen av ChatGPT har tjänsten, och ett flertal andra LLM:er, vuxit explosionsartat. Det har i sin tur eldat på en historisk våg av investeringar i världens techjättar och i AI-startups. Marknadens förväntningar på generativ AI är skyhöga.
Men vi kan redan nu se tydliga sprickor i AI-fasaden. Pratat om en AI-bubbla blir alltmer frekvent och nu senast har storbanken Deutsche Bank presenterat data som antyder att prenumerationsintäkterna i Europa trendar åt helt fel håll, enligt Fortune.
För ChatGPT och många andra LLM-tjänster, som har kostnader som vida överstiger intäkterna, är utvecklingen alarmerande.
Stora investeringar för OpenAI
“Bolaget som blivit symbolen för AI-boomen verkar ha svårt att locka nya betalande användare”, skriver analytikerna Adrian Cox och Stefan Abrudan i en analys till sina kunder i dag.
Deras slutsatser bygger på transaktionsdata från banker och betalningsinstitut i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien – motsvarande 15 procent av ChatGPT:s användarbas.
OpenAI har ingått ett avtal värt 500 miljarder dollar med Broadcom om att köpa 10 gigawatt specialdesignade chip, rapporterade bolaget i går. Sedan tidigare har OpenAI också förbundit sig att spendera ytterligare 1 000 miljarder dollar hos Nvidia, AMD och Oracle.
OpenAI har tidigare uppgett att man har 20 miljoner betalande prenumeranter och omkring en miljard aktiva användare varje vecka, med en prognostiserad årsintäkt på 13 miljarder dollar. “Fler européer betalar för ChatGPT än som prenumererar på Disney Plus”, konstaterar Cox och Abrudan.
Bekymmersamt för fler än ChatGPT
Förmågan att locka betalande användare är delvis det som lockat stora investeringar till LLM-bolagen, vid sidan av löften om att tekniken ska transformera vår vardag och våra arbetsliv. När den svenska succén Lovable började få internationell uppmärksamhet så var det bland annat de skyhöga återkommande prenumerationsintäkterna som lockade.
Det återstår att se om trenden bekräftas av AI-jätten och om det även gäller deras konkurrenter. Kanske är det bara ett hack i kurvan. Men om intresset för och viljan att betala för tjänsterna faktiskt minskar kan det mycket väl bli en bidragande faktor till att sprickorna utvecklas till något mycket allvarligare.
AI-febern når nya höjder – nu växer rädslan för börskrasch. Dagens PS
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
