ChatGPT:s ägare har minst sagt stora planer för framtiden. Men vem ska betala AI-jättarnas skyhöga kostnader?
AI-bubblan: ChatGPT:s intäkter är en droppe i havet
Mest läst i kategorin
LKAB:s vd avslöjar monsternotan för kyrkflytten
I två dygn har Sverige och världens blickar riktas mot gruvstaden Kiruna där den spektakulära flytten av stadens kyrka har ägt rum. Kostnaden för den historiska operationen har helt täckts av det statliga gruvbolaget LKAB. Läs även: Sverige lyfter som gruvland – Dagens PS 600 ton tung 600 ton kyrka, 10 000 besökare och 3000 …
Så har Lasse Åberg investerat: "Inte köpt Tesla"
Folkkäre konstnären, skådespelaren och filmmakaren Lasse Åbergs filmer har enligt uppgifter dragit in hundratals miljoner I en intervju i podden TV-fabriken med Fredrik Ralstrand berätttar han nu hur pengarna har investerats. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Lasse Åberg kan inte bekräfta intäkterna ”Det sägs att dina filmer har blivit kassasuccé och …
Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken
I måndags gjorde Stefan Persson med familj sitt senaste storköp i H&M. Många experter är tveksamma till aktien med Handelsbanken ser köpläge. ”Vi upprepar vår syn att det är dags att vara motvalls då vi menar att sentimentet kring aktien är svagt, det värsta ligger bakom oss och vinstrevideringarna är på väg at bli positiva”, …
Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents möjlig uppgång
Ett köpråd delas ut av Aktiespararnas Lars Frick till aktien som blivit någon av en favorit bland svenska fondförvaltare. ”Aktien har haft en modest kursuppgång på ett års sikt samtidigt som resultatet förbättrats, så värderingsmultiplarna är låga i ett historiskt perspektiv”, skriver börsexperten. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens …
Fyndläge? Här är börsens billigaste aktier
Stockholmsbörsen i stort brukar handlas på ett P/E-tal runt 15. En aktie med under 10 brukar anses lågt värderat. Men just nu finns det finns det faktiskt flera aktier på Stockholmsbörsen som handlas under 5. Läs även: Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken – Dagens PS Så fungerar nyckeltalet …
I dagsläget bränner stora språkmodeller miljarder på att svara på folks frågor. Intäkterna från användarnas prenumerationer täcker bara delar av kostnaderna. Resten får bolagen finansiera med riskkapital.
När Sam Altman, vd för OpenAI, pratar om de tusentals miljarderna som bolaget måste plöja ner i nya datacenter blir frågan helt central. Vem är det som ska ta slutnotan för att alla ska ha tillgång till artificiell intelligens?
“Du bör räkna med att OpenAI kommer att spendera biljoner (tusen miljarder) dollar på datacenterbyggen inom en inte alltför avlägsen framtid”, sade han nyligen enligt Fortune.
Om man ställer dessa kostnader mot bolagets förväntade intäkter i närtid är det lätt att bli misstänksam.
Klyftan som plågar ChatGPT
Innan vi ställer intäkterna mot kostnaderna är det på sin plats att lyfta fram att OpenAI och ChatGPT i många avseenden står längst fram i ett banbrytande teknikrace. Förväntningarna på generativ AI är skyhöga och investerarna betalar rimligen en hög premie för att få sitta på första plats.
Läs även:
Nestor varnar för bubbla och sågar investerarna. Dagens PS
Men när bolaget säger att man ska spendera mer än Sveriges BNP på att bygga datacenter kan det vara värt att stanna upp. Det stämmer säkerligen att det behövs för att klara av att utveckla AI-modellerna, men vad innebär det för den framtida kostnaden för att använda tjänsterna?
I fjol uppgick bolagets intäkter till omkring 4 miljarder dollar. I år väntas intäkter på omkring 12 miljarder dollar. Imponerande siffror, men långt bort från de hittillsvarande kostnaderna på omkring 90 miljarder, enligt TapTwice Digital.
En snabbt växande intäktskälla har varit prenumerationsintäkter, där man hittills har fått in två miljarder dollar sedan lanseringen i maj 2023 enligt TechCrunch. Men än så länge är det en droppe i havet som inte ens täcker bolagets löpande kostnader.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Experten varnar för uppenbar bubbla
Tech‑ikonen Mary Meeker varnar för att bolag som OpenAI, Anthropic och xAI har häpnadsväckande värderingar, men att de samtidigt kräver enorma summor kapital. I OpenAI:s fall omkring 95 miljarder investerade dollar för att nå dagens intäktsnivåer.
Financial Times menar att hon beskriver LLM-marknaden som en slags råvarubransch, där prispress och ständigt dyrare träning driver behovet av djupa plånböcker.
Generativ AI är här för att stanna. Men vid slutet av dagen kommer några språkmodeller och användningsområden sannolikt att dominera. Många bolag kommer däremot att falla platt och de oräkneliga investerade miljarderna kommer att gå förlorade.
Och för de kvarvarande aktörerna återstår en betydande utmaning. Att hitta hållbara affärsmodeller där användarna förmår att betala tillräckligt mycket för att möta de hissnande kostnaderna.
Förr eller senare kommer det höga priset för framtidens AI att flyttas över på användarna.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Senaste nytt
Ökad efterfrågan vässar Nibes resultat
Värmeteknikbolaget Nibes delårsrapport visar på ett bättre rörelseresultat än väntat. Vd Gerteric Lindquist kommenterar siffrorna för Q2. ”Andra kvartalet utgör en bekräftelse på att de ljusare utsikter vi kunnat skönja sedan slutet av förra året består. Även om effekter av tullar och tariffer haft viss negativ påverkan så har framför allt det politiskt oroliga klimatet …
SVT – sekten som inte vill tala om pussar
SVT är inte ett vanligt företag, det är en sekt med 5,5 miljarder i årsbudget och programledare som fungerar som präster, tycker Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i en krönika. På veckans pressträff ville vd Ann Lagercrantz hellre tala om en kyrka på hjul än om Micke Leijnegards sorti. Viggo däremot ville förstå varför public …
AI-bubblan: ChatGPT:s intäkter är en droppe i havet
ChatGPT:s ägare har minst sagt stora planer för framtiden. Men vem ska betala AI-jättarnas skyhöga kostnader? I dagsläget bränner stora språkmodeller miljarder på att svara på folks frågor. Intäkterna från användarnas prenumerationer täcker bara delar av kostnaderna. Resten får bolagen finansiera med riskkapital. När Sam Altman, vd för OpenAI, pratar om de tusentals miljarderna som …
Nu bryr vi oss mer om varandra
Svagare familjeband hos svenskarna? Tvärtom, faktiskt. En ny studie visar att vi i stället bryr oss mer om varandra. Sverige beskrivs ofta som ett land där familjeband försvagas i takt med att välfärdsstaten blivit mer och mer omfattande. Ny forskning visar att det är tvärtom. Omsorgen mellan generationerna har fördjupats och blivit mer känslomässigt laddad. …
Bo som i rymden – kapselhusen tar tiny living till nästa nivå
Tiny living trendar på sociala medier och nu tar trenden klivet ut i rymden. Kapselhusen ser ut som NASA-projekt men går att beställa hem. Minihus slår igenom på sociala medier. På TikTok och Instagram visas klipp om vardagen på 20 eller 30 kvadratmeter. Samtidigt dyker nya futuristiska varianter upp som påminner om livet i rymden. …