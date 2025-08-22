Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

AI-bubblan: ChatGPT:s intäkter är en droppe i havet

Sam Altman varnar
Sam Altman har själv varnat för att AI är i något av en bubbla och pratar om höga kostnader för att fortsätta utvecklingen av tekniken. (Bild: Kevin Wolf / AP / TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

ChatGPT:s ägare har minst sagt stora planer för framtiden. Men vem ska betala AI-jättarnas skyhöga kostnader?

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I dagsläget bränner stora språkmodeller miljarder på att svara på folks frågor. Intäkterna från användarnas prenumerationer täcker bara delar av kostnaderna. Resten får bolagen finansiera med riskkapital.

När Sam Altman, vd för OpenAI, pratar om de tusentals miljarderna som bolaget måste plöja ner i nya datacenter blir frågan helt central. Vem är det som ska ta slutnotan för att alla ska ha tillgång till artificiell intelligens?

“Du bör räkna med att OpenAI kommer att spendera biljoner (tusen miljarder) dollar på datacenterbyggen inom en inte alltför avlägsen framtid”, sade han nyligen enligt Fortune.

Om man ställer dessa kostnader mot bolagets förväntade intäkter i närtid är det lätt att bli misstänksam.

Datacenter
ChatGPT:s ägare OpenAI varnar för att man behöver investera biljoner i framtida datacenter. (Bild: Canva)

Klyftan som plågar ChatGPT

Innan vi ställer intäkterna mot kostnaderna är det på sin plats att lyfta fram att OpenAI och ChatGPT i många avseenden står längst fram i ett banbrytande teknikrace. Förväntningarna på generativ AI är skyhöga och investerarna betalar rimligen en hög premie för att få sitta på första plats.

Läs även:
Nestor varnar för bubbla och sågar investerarna. Dagens PS

Men när bolaget säger att man ska spendera mer än Sveriges BNP på att bygga datacenter kan det vara värt att stanna upp. Det stämmer säkerligen att det behövs för att klara av att utveckla AI-modellerna, men vad innebär det för den framtida kostnaden för att använda tjänsterna?

ANNONS

I fjol uppgick bolagets intäkter till omkring 4 miljarder dollar. I år väntas intäkter på omkring 12 miljarder dollar. Imponerande siffror, men långt bort från de hittillsvarande kostnaderna på omkring 90 miljarder, enligt TapTwice Digital.

En snabbt växande intäktskälla har varit prenumerationsintäkter, där man hittills har fått in två miljarder dollar sedan lanseringen i maj 2023 enligt TechCrunch. Men än så länge är det en droppe i havet som inte ens täcker bolagets löpande kostnader.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Experten varnar för uppenbar bubbla

Tech‑ikonen Mary Meeker varnar för att bolag som OpenAI, Anthropic och xAI har häpnadsväckande värderingar, men att de samtidigt kräver enorma summor kapital. I OpenAI:s fall omkring 95 miljarder investerade dollar för att nå dagens intäktsnivåer.

Financial Times menar att hon beskriver LLM-marknaden som en slags råvarubransch, där prispress och ständigt dyrare träning driver behovet av djupa plånböcker.

Generativ AI är här för att stanna. Men vid slutet av dagen kommer några språkmodeller och användningsområden sannolikt att dominera. Många bolag kommer däremot att falla platt och de oräkneliga investerade miljarderna kommer att gå förlorade.

Och för de kvarvarande aktörerna återstår en betydande utmaning. Att hitta hållbara affärsmodeller där användarna förmår att betala tillräckligt mycket för att möta de hissnande kostnaderna.

Förr eller senare kommer det höga priset för framtidens AI att flyttas över på användarna.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIChatGPTEkonomiOpenAISam AltmanUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS