AI-bubblan: ChatGPT:s intäkter är en droppe i havet

I dagsläget bränner stora språkmodeller miljarder på att svara på folks frågor. Intäkterna från användarnas prenumerationer täcker bara delar av kostnaderna. Resten får bolagen finansiera med riskkapital.

När Sam Altman, vd för OpenAI, pratar om de tusentals miljarderna som bolaget måste plöja ner i nya datacenter blir frågan helt central. Vem är det som ska ta slutnotan för att alla ska ha tillgång till artificiell intelligens?

“Du bör räkna med att OpenAI kommer att spendera biljoner (tusen miljarder) dollar på datacenterbyggen inom en inte alltför avlägsen framtid”, sade han nyligen enligt Fortune.

Om man ställer dessa kostnader mot bolagets förväntade intäkter i närtid är det lätt att bli misstänksam.

ChatGPT:s ägare OpenAI varnar för att man behöver investera biljoner i framtida datacenter. (Bild: Canva)

Klyftan som plågar ChatGPT

Innan vi ställer intäkterna mot kostnaderna är det på sin plats att lyfta fram att OpenAI och ChatGPT i många avseenden står längst fram i ett banbrytande teknikrace. Förväntningarna på generativ AI är skyhöga och investerarna betalar rimligen en hög premie för att få sitta på första plats.

Men när bolaget säger att man ska spendera mer än Sveriges BNP på att bygga datacenter kan det vara värt att stanna upp. Det stämmer säkerligen att det behövs för att klara av att utveckla AI-modellerna, men vad innebär det för den framtida kostnaden för att använda tjänsterna?

I fjol uppgick bolagets intäkter till omkring 4 miljarder dollar. I år väntas intäkter på omkring 12 miljarder dollar. Imponerande siffror, men långt bort från de hittillsvarande kostnaderna på omkring 90 miljarder, enligt TapTwice Digital.

En snabbt växande intäktskälla har varit prenumerationsintäkter, där man hittills har fått in två miljarder dollar sedan lanseringen i maj 2023 enligt TechCrunch. Men än så länge är det en droppe i havet som inte ens täcker bolagets löpande kostnader.