Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

AI-febern når nya höjder – nu växer rädslan för börskrasch

Hotar en börskrash på grund av AI-boomen? Är det en bubbla?
Hotar en börskrash på grund av AI-boomen? Är det en bubbla? (Foto: Boris Roessler /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Oron växer på Wall Street för att den AI-drivna börsuppgången börjar överhetta. Samtidigt fortsätter investerare och techbolag att satsa enorma summor på artificiell intelligens. Är det en bubbla som ska spricka?

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

JPMorgan-chefen Jamie Dimon uttryckte oro över uppblåsta tillgångspriser under tisdagen. Han påpekade att många tillgångar ser ut att närma sig territorium för vad som kan ses som en bubbla.

“När tillgångspriserna är höga har du längre att falla”, sa Dimon till journalister under tisdagen.

Han tillade att även om konsumenter fortsätter att spendera och företag tjänar pengar, förblir värderingarna och kreditspreadarna alltför tänjda.

Tre olika vägar – samma resultat: Så vann de AI-racet

Honeywell, Coca-Cola och Visa toppar Fortune AIQ 50-listan. Här är deras tre helt olika strategier som gjorde dem till AI-vinnare.

Extrem investeraroptimism

Nya data visar extrema nivåer av investeraroptimism. Bank of Americas senaste undersökning bland fondförvaltare listar för första gången “AI-aktie-bubbla” som den främsta globala risken ,skriver Investors Hub.

OpenAI ligger i framkant när det kommer till AI. Men är de en del av en bubbla? (Foto: TT)

Undersökningen, som omfattar cirka 200 fondförvaltare med nästan 500 miljarder dollar i förvaltat kapital, visar också att kontantnivåerna sjunkit till 3,8 procent. Detta är nära BofAs “sälj”-tröskel på 3,7 procent.

Historiskt sett har nivåer under 4 procent markerat perioder av extrem riskaptit, ofta sent i marknadscykeln.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Internationell aptit på investeringar

Institutionella investerare visar också rekordstort risktagande och oroar sig inte för en eventuell bubbla. State Streets Risk Appetite Index visar att stora professionella investerare gick in i fjärde kvartalet lika hausse som de varit under hela året. De ökade sina riskfyllda innehav under fem månader i rad.

Missa inte:
Jurister tror på AI – men åtta av tio saknar utbildning. Realtid

Techbolagen fortsätter samtidigt att investera massivt. Google tillkännagav nyligen en investering på 15 miljarder dollar i Indien för att bygga sitt största datacenter utanför USA. Samtidigt har OpenAI planer på AI-utbyggnad värderad till cirka 1,5 biljoner dollar. Detta trots att företaget har en årlig omsättning på endast 13 miljarder dollar och inte går med vinst.

OpenAI har också aggressivt säkrat chip- och infrastrukturavtal med Broadcom, AMD och Nvidia de senaste veckorna.

“Jag tror absolut att vi är i en AI-bubbla”, säger Michael O’Rourke, marknadsstrateg på JonesTrading, till Yahoo Finance.

IMF oroar sig för bubbla men inte för systemkollaps

Internationella valutafonden (IMF) drar paralleller till IT-bubblan i början av 2000-talet.

IMF:s chefekonom Pierre-Olivier Gourinchas menar dock att en eventuell krasch skulle bli mindre systemhotande. Detta eftersom investeringarna inte bygger på skulder utan finansieras av kontantrika techbolag, rapporterar Reuters.

ANNONS

Läs även:
Jätten slår till – byter ut sökrutan till ai. Dagens PS

Enligt IMF har AI-relaterade investeringar ökat med mindre än 0,4 procent av USA:s BNP sedan 2022. Detta i jämförelse med IT-bubblans 1,2 procent mellan 1995 och 2000.

Optimistiskt – men ingen bubbla

Men alla är inte överens om att det är en bubbla

”Jag skulle inte kalla det en AI-bubbla. Vi har gått förbi den tidiga upptäcktsfasen. Detta leder oss till vad jag skulle kalla ‘prissättning till perfektion'”, säger Lale Akoner, marknadsanalytiker på eToro till Yahoo Finance.

“Jag tycker att dagens stämning är ganska optimistisk, och det finns även vissa inslag av FOMO. Men jag skulle inte kalla det universellt euforiskt. Dessa teknikföretag är ganska starka vad gäller sina balansräkningar”, tillägger hon.

Frågan är nu om techgiganterna kan leva upp till de höga förväntningarna när nästa kvartalsrapporter presenteras.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIBörsbubblaBubbelvarningOpenAIWall Street
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS