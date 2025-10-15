AI-febern når nya höjder – nu växer rädslan för börskrasch

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Internationell aptit på investeringar

Institutionella investerare visar också rekordstort risktagande och oroar sig inte för en eventuell bubbla. State Streets Risk Appetite Index visar att stora professionella investerare gick in i fjärde kvartalet lika hausse som de varit under hela året. De ökade sina riskfyllda innehav under fem månader i rad.

Techbolagen fortsätter samtidigt att investera massivt. Google tillkännagav nyligen en investering på 15 miljarder dollar i Indien för att bygga sitt största datacenter utanför USA. Samtidigt har OpenAI planer på AI-utbyggnad värderad till cirka 1,5 biljoner dollar. Detta trots att företaget har en årlig omsättning på endast 13 miljarder dollar och inte går med vinst.

OpenAI har också aggressivt säkrat chip- och infrastrukturavtal med Broadcom, AMD och Nvidia de senaste veckorna.

“Jag tror absolut att vi är i en AI-bubbla”, säger Michael O’Rourke, marknadsstrateg på JonesTrading, till Yahoo Finance.

IMF oroar sig för bubbla men inte för systemkollaps

Internationella valutafonden (IMF) drar paralleller till IT-bubblan i början av 2000-talet.

IMF:s chefekonom Pierre-Olivier Gourinchas menar dock att en eventuell krasch skulle bli mindre systemhotande. Detta eftersom investeringarna inte bygger på skulder utan finansieras av kontantrika techbolag, rapporterar Reuters.

Enligt IMF har AI-relaterade investeringar ökat med mindre än 0,4 procent av USA:s BNP sedan 2022. Detta i jämförelse med IT-bubblans 1,2 procent mellan 1995 och 2000.

Optimistiskt – men ingen bubbla

Men alla är inte överens om att det är en bubbla

”Jag skulle inte kalla det en AI-bubbla. Vi har gått förbi den tidiga upptäcktsfasen. Detta leder oss till vad jag skulle kalla ‘prissättning till perfektion'”, säger Lale Akoner, marknadsanalytiker på eToro till Yahoo Finance.

“Jag tycker att dagens stämning är ganska optimistisk, och det finns även vissa inslag av FOMO. Men jag skulle inte kalla det universellt euforiskt. Dessa teknikföretag är ganska starka vad gäller sina balansräkningar”, tillägger hon.

Frågan är nu om techgiganterna kan leva upp till de höga förväntningarna när nästa kvartalsrapporter presenteras.