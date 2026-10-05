Stockholmsbörsen vänder uppåt? Det kan lyfta vinstförväntan

Detta leder dels till omräkningseffekter där stora vinster plötsligt blir mindre värda i den svenska rapporteringsvalutan. Dels leder det till transaktionseffekter när tillverkningen sker i Sverige och de svenska exportbolagens erbjudande blir mindre attraktivt på den internationella marknaden, konstaterar Dagens Industri.

Faktum är att endast 25 procent av försäljningen på Stockholmsbörsen sker i Sverige enligt uppskattningar från Factset, skriver tidningen. Det gör att hela marknaden blir särskilt känslig för svängningar i valutakurserna.

Tredje kvartalet markerar ett trendbrott

Rapporterna för det tredje kvartalet väntas nu visa på ett efterlängtat trendbrott. Efter fem kvartal av motvind blir effekterna äntligen marginellt positiva. Baserat på den genomsnittliga valutakursen under kvartalet har den amerikanska dollarn stärkts med 1 procent mot kronan medan euron står oförändrad.

Även om det ännu inte rör sig om någon massiv medvind så ser framtiden betydligt ljusare ut. Om valutakursen den 1 oktober håller i sig väntas medvinden bli rejäl under det fjärde kvartalet med 7 procent medvind mot dollarn och 4 procent mot euron.

Denna gynnsamma utveckling kan dessutom fortsätta en lång bit in i 2027.

Positiva estimatrevideringar att vänta

Marknaden fäster visserligen normalt sitt fokus på valutajusterade siffror i de enskilda rapporterna. Det tar ändå inte bort det faktum att de faktiska vinstnivåerna ser ut att öka på Stockholmsbörsen framöver.

Detta lägger grunden för positiva estimatrevideringar där Stockholmsbörsen tidigare har tappat mark mot andra börser. När vinstförväntningarna nu justeras upp brukar aktiekurserna följa med i samma positiva riktning. Den svagare kronan beror i grunden på större ränteskillnader efter att flera andra centralbanker har höjt sina räntor medan den svenska Riksbanken har legat stilla.

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Exporten och verkstadssektorn drar lasset

Utvecklingen för med sig vissa negativa konsekvenser för privatpersoner som reser utomlands och för företag som importerar varor till Sverige för försäljning. Men för den svenska ekonomin och Stockholmsbörsen som helhet är det exporten som är avgörande. Det gäller inte minst för den framgångsrika svenska verkstadssektorn.

”För dessa är det nu dags att hissa spinnakern och dra nytta av medvinden”, som Di uttrycker det.