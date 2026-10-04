Tillgång till externa system

Open AI har själv bekräftat händelsen och uppgett att testerna genomfördes med reducerade säkerhetsbegränsningar. Modellerna utnyttjade sårbarheter och fick tillgång till externa system på sätt som inte ingick i uppgiften.

Reuters har senare rapporterat att AI-agenter hade undersökt Hugging Face efter svagheter redan månader före den uppmärksammade incidenten. Även mjukvarutjänsten RubyGems ska tidigare ha utsatts för aktivitet från Open AI-agenter.

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Vem bär ansvaret?

Händelserna väcker en juridiskt svår fråga: Vem är ansvarig när en autonom AI-agent orsakar skada?

I Australien har Open AI hamnat under politisk press efter att en AI-agent tog sig in i landets Medicare-system. Händelsen ledde till att vd:n Sam Altman kallades till en senatsutfrågning om AI.

Samtidigt växer motsättningarna kring säkerheten inom AI-branschen.

Kritiker menar att företagen utvecklar allt mer självständiga system snabbare än lagstiftare och säkerhetsmekanismer hinner anpassa sig.

För OpenAI innebär det en ny risk vid sidan av den tekniska kapplöpningen. Frågan är inte längre bara hur avancerade AI-modellerna kan bli – utan vem som får betala när de går över gränsen?

Sanslös värdering

Open AI för samtal om att ta in minst 30 miljarder dollar i nytt kapital till en värdering på omkring 1,4 biljoner dollar – alltså cirka 14 000 miljarder kronor.

I nuläget kommer det ingen notering förrän tidigast nästa år, sedan AI-jätten har uppgett att man måste fokusera på säkerheten först.

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Stormigt läge förAI

Samtidigt som pengarna alltså rullar in så stormar det lite väl mycket för Altmans bästa i nuläget.

I helgen meddelade David Robinson, en säkerhetsansvarig på Open AI, att han lämnar företaget där han uttryckte oro över utvecklingen av AI-modeller.

Frågan kvarstår som ingen verkar kunna svara på – vem bär ansvaret i slutändan när AI-agenter löper amok?

En anonym advokat i Silicon Valley, som har arbetat med flera stora teknikföretag, uppger att det ”definitivt finns juridiska risker”.

”Den verkliga risken uppstår när agenterna släpps ut till användare och sedan löper amok eller används för att begå brott”, uppger advokaten.

”Den avgörande frågan – som kommer att diskuteras i åratal – är vem som ska hållas ansvarig: skaparen av agenten eller personen som skickar ut den på dess uppdrag?”

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