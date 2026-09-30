Spararna söker trygghet i svenska storbolag – dumpar techjättar

Vinsthemtagningar i USA och svalt intresse för fastigheter

På säljsidan syns en helt annan utveckling. Där dominerar vinsthemtagningar i stora amerikanska teknikbolag. Investerare väljer att minska sina innehav i bolag som Meta, Microsoft och AMD. Även elbilspionjären Tesla hamnar högt upp på säljlistan. Oro kopplad till både räntor och den fortsatta utvecklingen inom artificiell intelligens anges som möjliga förklaringar till denna kursförändring.

Svenska fastighetsbolag fortsätter samtidigt att möta en sval inställning från spararna. Sektorn kämpar vidare i spåren av stigande energipriser och centralbankernas räntehöjningar som smittar av sig på marknadsräntorna.

Konstaterandet: ”Fastighetsbolag förblir en stökig sektor”

”Fastighetsbolag förblir en stökig sektor i spåren av den senaste tidens stigande energipriser och räntehöjande centralbanker som i sin tur smittar av sig på marknadsräntorna”, konstaterar Carl-Henrik Söderberg.

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Ett tydligt undantag i denna miljö är Cibus Real Estate. Bolagets höga direktavkastning och månatliga utdelningsmodell fortsätter att locka kassaflödeshungriga sparare. Aktien har dessutom stått emot marknadstrycket bättre än det breda fastighetsindexet.

Saabs aktie fortsätter åka jojo på Stockholmsbörsen

Ett annat bolag som sticker ut i statistiken är försvarsjätten Saab. Aktien fortsätter att svänga kraftigt mellan att vara mest köpt och mest såld på månadsbasis. Spararna tycks utnyttja kursens tillfälliga svagheter och styrkor för att justera sina positioner löpande.

Sammanfattningsvis summerar septembermånaden en period av riskmedvetenhet där spararna prioriterar utdelningsstyrka och stabilitet på hemmaplan framför högt flygande utländska teknikaktier.

Aktiehandeln brukar vara darrig denna tid på året

September har traditionellt sett ett rykte om sig att vara en skräckmånad på börsen. Även om månadens utveckling kanske inte blev fullt så mörk som myten påstår har det varit en händelserik period på de globala marknaderna. Långräntorna har nått nya rekordnivåer samtidigt som AI framstår som ett tilltagande hot och oljepriset har hållit sig på höga nivåer till följd av oroligheterna i Mellanöstern.

Dessa skakiga förutsättningar har fått de privata aktiespararna att agera beslutsamt. Istället för att ryckas med i den allmänna oron väljer spararna att rebalansera sina portföljer genom att plocka hem vinster i tidigare framgångssagor och i stället fylla på i de bolag som har haft det tuffare.

Även Avanzas sparare tar det säkra före det osäkra

Hos nätmäklaren Avanza syns ett tydligt mönster i månadens affärer. Aktiespararna har under september månad riktat blickarna mot tunga industri- och tillverkningsbolag som har backat i kurserna. Särskilt märks detta inom fordonssektorn där både Volvo och Volvo Cars tar plats i köptoppen.

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”Både Volvo Lastvagnar och Volvo Cars rullar in som mest köpta under månaden. Bolagen har haft en svagare utveckling, i synnerhet Volvo Cars som fallit över 20 procent under månaden framför allt efter deras kapitalmarknadsdag. Bolagen återfinns i mångas portföljer och spararna passar på att öka sina positioner i nedgångarna”, säger Elin Benjaminsson, börsstrateg på Avanza.

Ett liknande beteende syns kring teknik- och tillväxtbolag som tidigare har varit storfavoriter men som nyligen stött på patrull. Både Munters och den amerikanska chipjätten Broadcom har drabbats av kursfall under september vilket har uppmuntrat spararna att kliva in. Munters har tappat över en femtedel av sitt marknadsvärde under perioden. Även EQT har lockat till köp trots att aktien tyngts av förändringar i ränteläget och ökad osäkert efter att ett lock-up-avtal har löpt ut.

Cashar hem vinsterna i Astra Zeneca och Evolution

På säljsidan ser bilden helt annorlunda ut. Där återfinns flera av de bolag som under det senaste året eller den senaste månaden har presterat klart bättre än det breda marknadsindexet. Spararna passar nu på att kamma hem vinster efter kursuppgångar.

Ett tydligt exempel på detta är läkemedelsjätten Astra Zeneca som under juli och augusti låg i köptoppen men som nu har fått se flödena vända. Detsamma gäller spelbolaget Evolution som länge har varit en stark favorit bland privatinvesterarna men som nu möter ett märkbart svalare intresse. Antalet kunder som äger bolaget har minskat med sju procent bara under september månad vilket visar att spararna väljer att lämna bolaget helt i stället för att enbart göra mindre vinsthemtagningar.

Spararnas taktik kännetecknas av is i magen

”När vi tittar på säljlistan ser vi en bred skara sektorer, marknader och bolag, men de har samtliga en sak gemensamt: de har under det senaste året eller den senaste månaden utklassat börsen. Att det är just dessa bolag spararna säljer är inte så konstigt. När innehaven växer sig för stora i portföljen rebalanserar man man tar hem vinster i vinnarna och köper på sig i förlorarna”, konstaterar Elin Benjaminsson.

Sammantaget visar månadens statistik att de svenska aktiespararna behåller kylan när börsen svänger. Genom att systematiskt köpa i nedgångarna i etablerade bolag och samtidigt skala av de innehav som har sprungit iväg mest prismässigt demonstrerar spararna ett långsiktigt förhållningssätt till sina investeringar.

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