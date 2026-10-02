Stigande räntor, dyr olja och oro för inflation borde vara en giftig cocktail för börsen. Ändå håller Wall Street emot – med AI-boomen och starka bolagsvinster som viktiga motorer.
Veckans vinnare: USA-börsen trotsar ränteoron
Höga räntor, stigande oljepris och en skakig obligationsmarknad har satt press på världens börser.
Ändå fortsätter USA-börsen att visa motståndskraft. S&P 500 är upp omkring 12 procent i år och ligger mindre än 2 procent från rekordnivån från augusti.
Nasdaq är upp mer än 15 procent, rapporterar Reuters.
Räntorna borde vara ett problem
Det finns gott om motvind. Den amerikanska tioårsräntan steg under torsdagen till 5,34 procent – den högsta nivån på 24 år. Även den 30-åriga räntan har klättrat till nivåer som inte setts sedan 2002.
Högre räntor ökar konkurrensen från obligationer och pressar dessutom företagens och hushållens lånekostnader. Stigande energipriser spär på inflationsoron och ökar risken för att räntorna måste hållas höga längre.
Trots det har börsen hållit emot. På torsdagen steg S&P 500 med 0,2 procent och bröt en tre dagar lång nedgångssvit. Nasdaq ökade marginellt när de amerikanska obligationsräntorna föll tillbaka från de högsta nivåerna, rapporterar Reuters.
AI håller uppe börsen
En viktig förklaring är den fortsatta investeringsvågen inom AI. Reuters beskriver AI-investeringarna som en central drivkraft bakom årets börsutveckling där de stora teknikbolagens satsningar på infrastruktur spiller över på flera delar av marknaden.
Den här veckan kom ytterligare bränsle. Chipjätten Micron presenterade en prognos över marknadens förväntningar och uppgav att kundernas långsiktiga åtaganden i leveransavtal nu uppgår till 32 miljarder dollar. Beskedet gav stöd åt flera chipaktier där Nvidia och AMD steg på torsdagen.
AI är dock också en del av problemet på räntemarknaden. Den stora utbyggnaden av AI-infrastruktur kräver kapital och bidrar till ökad konkurrens om finansieringen. Reuters pekar på detta som en av faktorerna bakom de stigande obligationsräntorna.
Nu testas börsens motståndskraft
USA-börsen går in i årets fjärde kvartal nära rekordnivåer, men med flera frågetecken framför sig. Den kommande rapportsäsongen, Federal Reserves räntebesked och mellanårsvalet i november kan få stor betydelse för börsen.
Samtidigt väntas vinsterna i S&P 500-bolagen ha ökat med mer än 30 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det ger börsen ett fundamentalt stöd – men höga räntor och höga förväntningar gör också ribban hög.
Wall Street har alltså fortsatt stå emot en ovanligt tuff ränte- och inflationsmiljö. Nu väntar rapportsäsongen – och ett nytt test för börsens AI-drivna rally.