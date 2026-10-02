Veckans vinnare: USA-börsen trotsar ränteoron

AI håller uppe börsen

En viktig förklaring är den fortsatta investeringsvågen inom AI. Reuters beskriver AI-investeringarna som en central drivkraft bakom årets börsutveckling där de stora teknikbolagens satsningar på infrastruktur spiller över på flera delar av marknaden.

Den här veckan kom ytterligare bränsle. Chipjätten Micron presenterade en prognos över marknadens förväntningar och uppgav att kundernas långsiktiga åtaganden i leveransavtal nu uppgår till 32 miljarder dollar. Beskedet gav stöd åt flera chipaktier där Nvidia och AMD steg på torsdagen.

AI är dock också en del av problemet på räntemarknaden. Den stora utbyggnaden av AI-infrastruktur kräver kapital och bidrar till ökad konkurrens om finansieringen. Reuters pekar på detta som en av faktorerna bakom de stigande obligationsräntorna.

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Nu testas börsens motståndskraft

USA-börsen går in i årets fjärde kvartal nära rekordnivåer, men med flera frågetecken framför sig. Den kommande rapportsäsongen, Federal Reserves räntebesked och mellanårsvalet i november kan få stor betydelse för börsen.

Samtidigt väntas vinsterna i S&P 500-bolagen ha ökat med mer än 30 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det ger börsen ett fundamentalt stöd – men höga räntor och höga förväntningar gör också ribban hög.

Wall Street har alltså fortsatt stå emot en ovanligt tuff ränte- och inflationsmiljö. Nu väntar rapportsäsongen – och ett nytt test för börsens AI-drivna rally.

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