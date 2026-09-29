Tre av fyra börsbolag investerar för mycket eller för lite i tillväxt. Det kostar dem 20 till 70 procent i värdering jämfört med bolagen som träffar rätt, visar en ny studie.
3 av 4 börsbolag investerar fel – straffas med upp till 70 procent
Bara vart fjärde bolag hittar rätt investeringsnivå. Resten får en betydligt lägre värdering.
Bakom studien i Harvard Business Review står Paul Blase och Paul Leinwand. De har analyserat tio års siffror för 2 900 amerikanska börsbolag i 150 branscher.
Frågan är aktuell även i Sverige. Investeringarna lyfte svensk ekonomi under andra kvartalet, enligt SCB. Handelsbanken räknar med att investeringarna fortsätter att öka inom försvar, AI, energi och infrastruktur.
Rätt nivå beror på hur mogen branschen är
Forskarna delar in bolagen efter branschens mognad. Sedan jämför de tillgångarnas tillväxt och avkastningen på tillgångarna med värderingen.
I snabbväxande branscher som bioteknik och betaltjänster ska börsbolagen investera hårt. Rätt nivå ligger runt 8 procents årlig tillgångstillväxt, trots att avkastningen då pressas ner till 3,8 procent. Den som investerar för lite kan få en värdering som är 35 till 50 procent lägre.
I branscher med stabil tillväxt, som byggmaterial och kapitalförvaltning, ligger rätt nivå på ungefär 5 procents tillgångstillväxt och 5 procents avkastning.
I mogna branscher är risken den omvända. Där ligger rätt nivå på bara 1,6 procents tillgångstillväxt och 6 procents avkastning. De 48 procent av de mogna bolagen som investerar mer än så kan få en värdering som är 20 till 70 procent lägre.
Ett nyckeltal visar om börsbolaget ligger rätt
Forskarna föreslår ett enkelt mått. Ta tillgångarnas tillväxt och dra av avkastningen på tillgångarna.
Ett positivt tal betyder att bolaget investerar snabbare än det hittills visat att det kan få avkastning. Om det är rätt beror på branschen, konkurrenterna och hur säker strategin är.
Studien visar också hur kostsamt det kan bli att ligga för lågt. Blockbuster och Borders investerade för lite när Netflix och Amazon tog över. Enligt forskarnas beräkning hade de behövt tre till fyra gånger högre investeringstakt för att hänga med.
De flesta vet inte vad investeringarna ger
Omkring 62 procent av bolagen i studien kan inte förklara hur deras investeringar ska bli försäljning.
Ett storbolag med 20 miljarder dollar i omsättning ville att en femtedel av intäkterna skulle komma från nya tekniklösningar inom fem år. Ledningen hade inte räknat ut att det skulle kräva omkring 5 miljarder dollar i investeringar.
Forskarna råder bolagen att sköta investeringarna som en riskkapitalportfölj. Varje satsning ska ha tydliga mål och en tidshorisont, och pengarna ska kunna flyttas när kunderna säger nej.
Försäkringsbolaget Progressive testade tekniken för att mäta förarbeteende i fem till tio år. Team som kunde förklara ett bakslag fick behålla finansieringen. Bolaget blev tidigt ledande på att tjäna pengar på tekniken.