3 av 4 börsbolag investerar fel – straffas med upp till 70 procent

Frågan är aktuell även i Sverige. Investeringarna lyfte svensk ekonomi under andra kvartalet, enligt SCB. Handelsbanken räknar med att investeringarna fortsätter att öka inom försvar, AI, energi och infrastruktur.

Rätt nivå beror på hur mogen branschen är

Forskarna delar in bolagen efter branschens mognad. Sedan jämför de tillgångarnas tillväxt och avkastningen på tillgångarna med värderingen.

I snabbväxande branscher som bioteknik och betaltjänster ska börsbolagen investera hårt. Rätt nivå ligger runt 8 procents årlig tillgångstillväxt, trots att avkastningen då pressas ner till 3,8 procent. Den som investerar för lite kan få en värdering som är 35 till 50 procent lägre.

I branscher med stabil tillväxt, som byggmaterial och kapitalförvaltning, ligger rätt nivå på ungefär 5 procents tillgångstillväxt och 5 procents avkastning.

I mogna branscher är risken den omvända. Där ligger rätt nivå på bara 1,6 procents tillgångstillväxt och 6 procents avkastning. De 48 procent av de mogna bolagen som investerar mer än så kan få en värdering som är 20 till 70 procent lägre.