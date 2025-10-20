Sandvik redovisar ett starkt tredje kvartal med ökad orderingång, stabil lönsamhet och starkt kassaflöde. Aktien som har gått mycket starkt i år lyfter ytterligare över tre procent på sin rapport.
Starkt i gruvan: Lundberg-bolaget stiger rejält på rapport
Därmed är finansmannen Fredrik Lundbergs aktie upp över 40 procent för året.
Läs även: Börsexperternas dom efter Volvos rapportsmäll – ändrar råden – Dagens PS
“Mycket nöjd med tredje kvartalet”
Omsättning och resultat kom in något lägre än väntat enligt Placera men trots det stiger alltså aktien på sin rapport strax efter att den släpptes vid 11.30 svensk tid.
”Jag är mycket nöjd med utvecklingen i tredje kvartalet. Efterfrågan var stark på gruv- och mjukvarulösningar, och vårt affärsområde Machining redovisade hög ensiffrig tillväxt”, skriver vd Stefan Widing i vd-ordet.
Han fortsätter:
”Den organiska orderingången för koncernen ökade med 16 procent och intäkterna med 5 procent. Det geopolitiska läget är fortsatt osäkert, och jag är stolt över hur Sandvik fortsätter att hantera det.”
Framförallt är det inom gruvsegmentet som Sandvik fortsätter att gå starkt operativt enligt sin rapport.
Efterfrågan inom gruvsegmentet var fortsatt stark. ”Den organiska orderingången ökade med 24 procent, drivet av alla större utrustningsdivisioner. Divisionen Parts and Services nådde rekord med tvåsiffrig tillväxt.”
17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank
Swedbank har ändrat om i sin portfölj av sektorfavoriter. En verkstadsaktie och en konsumentaktie plockas in där man ser rejäl uppsida framåt.
Givet Sandviks (börskurs Sandvik) starka utveckling i år så har börsexperter börjat tvivla på om aktien har mer att ge från de här nivåerna.
“Den förbättrade kvalitet återspeglas nu i värderingen, där aktien handlas till 14 gånger det förväntade rörelseresultatet (EBIT) för år 2026 – cirka 15 procent över det historiska snittet”, skrev exempelvis Handelsbankens analytiker Gustaf Schwerin inför den rapport som nu publicerats och ändrade rådet från köp till behåll.
Vd lyfter fram digitala satsningar i rapport
Men börsen verkar alltså tycka annorlunda om Sandviks rapport – i alla fall initialt så kursen stiger.
Vd Stefan Widing lyfter särskilt fram bolagets digitala satsningar:
“Vi gjorde goda strategiska framsteg på många områden, och jag är speciellt glad att se hur vi fortsätter att dra nytta av vår digitala plattform. Våra verksamheter med digitala lösningar inom såväl gruvindustrin som tillverkning ökade med tvåsiffriga tal under kvartalet.”
Han sammanfattar kvartalet med orden:
”Tillväxtmomentum, resilienta marginaler och en stark kassaflödesgenerering sammanfattar det finansiella utfallet för tredje kvartalet.”
