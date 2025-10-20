Starkt i gruvan: Lundberg-bolaget stiger rejält på rapport

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Experter tvivlade inför

Framförallt är det inom gruvsegmentet som Sandvik fortsätter att gå starkt operativt enligt sin rapport.

Efterfrågan inom gruvsegmentet var fortsatt stark. ”Den organiska orderingången ökade med 24 procent, drivet av alla större utrustningsdivisioner. Divisionen Parts and Services nådde rekord med tvåsiffrig tillväxt.”

Givet Sandviks (börskurs Sandvik) starka utveckling i år så har börsexperter börjat tvivla på om aktien har mer att ge från de här nivåerna.

“Den förbättrade kvalitet återspeglas nu i värderingen, där aktien handlas till 14 gånger det förväntade rörelseresultatet (EBIT) för år 2026 – cirka 15 procent över det historiska snittet”, skrev exempelvis Handelsbankens analytiker Gustaf Schwerin inför den rapport som nu publicerats och ändrade rådet från köp till behåll.

Vd lyfter fram digitala satsningar i rapport

Men börsen verkar alltså tycka annorlunda om Sandviks rapport – i alla fall initialt så kursen stiger.

Vd Stefan Widing lyfter särskilt fram bolagets digitala satsningar:

“Vi gjorde goda strategiska framsteg på många områden, och jag är speciellt glad att se hur vi fortsätter att dra nytta av vår digitala plattform. Våra verksamheter med digitala lösningar inom såväl gruvindustrin som tillverkning ökade med tvåsiffriga tal under kvartalet.”

Han sammanfattar kvartalet med orden:

”Tillväxtmomentum, resilienta marginaler och en stark kassaflödesgenerering sammanfattar det finansiella utfallet för tredje kvartalet.”

