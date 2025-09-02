Swedbank har ändrat om i sin portfölj av sektorfavoriter. En verkstadsaktie och en konsumentaktie plockas in där man ser rejäl uppsida framåt.
17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank
I totalt sju sektorer har storbankens experter valt ut de svenska aktier de tror mest på kommande 12 månader.
Läs även: Bråse knockar index – fonden nu nära miljarden – Dagens PS
Sju sektorer i Swedbanks genomgång
Det handlar om sektorerna basindustri, verkstad, konsument, hälsovård, finans/bank, telekom/it och slutligen fastigheter/bygg.
Totalt 18 aktier är inkluderade bland Swedbanks sektorfavoriter.
Och nu har alltså två nya bolag fått förmånen att ta plats i skaran när råden uppdaterats.
I konsumentsektorn tas friluftsbolaget Thule (börskurs Thule) in. Det är andra gången på kort tid som Swedbank visar sin kärlek till aktien som fallit drygt 20 procent i år.
Thule tydlig favorit
För bara en vecka sedan togs aktien in i Swedbanks Fokusportfölj som Dagens PS då skrev om.
“Trots utmanande marknadsvillkor, särskilt i Nordamerika med en organisk nedgång på 3 procent i Q2 2025, visar Thule motståndskraft genom nischade produktlanseringar, såsom bilbarnstolar och hundtransportprodukter, samt en effektivare logistikstruktur”, skrev analytikern Mats Liss på Swedbank i analysen då.
Analyshuset: Sju aktier som kan klå index i september
Norska analyshuset Pareto har plockat ut sju nya aktier med sikte på att spöa börsens index i september. Stark tillväxt, intressanta triggers och potential omvärdering kan ligga i korten för bolagen.
Riktkursen är 325 kronor vilket ger drygt 20 procents uppsida i Thule enligt Swedbank från dagens stängningskurs.
Den andra nykomlingen bland bankens sektorfavoriter är en verkstadsaktie.
“Rådande värdering attraktiv”
I den kategorin återfinns sedan tidigare Atlas Copco (börskurs Atlas Copco), Assa Abloy (börskurs Assa Abloy), Nibe (börskurs Nibe) och SKF (börskurs SKF).
Nu adderas också Sandvik (börskurs Sandvik) till gruppen.
“Givet den starka gruvmarknaden och vår vy om att den underliggande affärsaktiviteten i SMM kommer att börja återhämtas under 2025, finner vi rådande värdering i Sandvik som attraktiv såväl absolut som på relativ basis”, skriver bankens analytiker Johan Sjöberg.
Med en riktkurs på 280 kronor anges den potentiella uppsidan till dryga 17 procent från dagens nivå.
Läs även: Siemiatkowski vill ta upp kampen med Investor – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
