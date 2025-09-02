17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Thule tydlig favorit

För bara en vecka sedan togs aktien in i Swedbanks Fokusportfölj som Dagens PS då skrev om.

“Trots utmanande marknadsvillkor, särskilt i Nordamerika med en organisk nedgång på 3 procent i Q2 2025, visar Thule motståndskraft genom nischade produktlanseringar, såsom bilbarnstolar och hundtransportprodukter, samt en effektivare logistikstruktur”, skrev analytikern Mats Liss på Swedbank i analysen då.

Riktkursen är 325 kronor vilket ger drygt 20 procents uppsida i Thule enligt Swedbank från dagens stängningskurs.

Den andra nykomlingen bland bankens sektorfavoriter är en verkstadsaktie.

“Rådande värdering attraktiv”

I den kategorin återfinns sedan tidigare Atlas Copco (börskurs Atlas Copco), Assa Abloy (börskurs Assa Abloy), Nibe (börskurs Nibe) och SKF (börskurs SKF).

Nu adderas också Sandvik (börskurs Sandvik) till gruppen.

“Givet den starka gruvmarknaden och vår vy om att den underliggande affärsaktiviteten i SMM kommer att börja återhämtas under 2025, finner vi rådande värdering i Sandvik som attraktiv såväl absolut som på relativ basis”, skriver bankens analytiker Johan Sjöberg.

Med en riktkurs på 280 kronor anges den potentiella uppsidan till dryga 17 procent från dagens nivå.

