Banken: Rallyt över i Lundberg-aktien

“Vi ser begränsad uppsida”

“Den förbättrade kvalitet återspeglas nu i värderingen, där aktien handlas till 14 gånger det förväntade rörelseresultatet (EBIT) för år 2026 – cirka 15 procent över det historiska snittet”, skriver Handelsbankens analytiker och konstaterar;

“Vi ser därför begränsad uppsida från nuvarande nivåer och nedgraderar aktien till Behåll (från tidigare Köp).”

Sandvik grundades 1862 och största ägare numera är Industrivärden (börskurskurs Industrivärden) där finansmannen Fredrik Lundberg är största ägare och ordförande.

Aktien handlades under flera år i sidled men har alltså nu brutit upp till samma rekordnivåer som i slutet av 2021.

Annan aktie ny favorit

Men nu är alltså rallyt över för den här gången enligt storbanken som inte ser köpläge inför rapporten den 20 oktober.

Vill man vara exponerad mot sektorn så man istället satsa på branschkollegan Epiroc (börskurs Epriroc) som 2018 knoppades av från Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) tycker Gustav Schwerin.

“Det är vår favoritaktie”, skriver han.

Epirocs aktie har handlat runt nollan i år.

