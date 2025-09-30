Aktien är upp nära 32 procent i år men nu tycker Handelsbankens börsexpert Gustaf Schwerin att värderingen är rimlig.
Banken: Rallyt över i Lundberg-aktien
Det tidigare köprådet ändras till en “behåll-rekommendation” i en färsk analys.
Läs även: Experten: Gör så här när börsen slår rekord – Dagens PS
Stigit 32 procent i år
“Sandviks förbättrade kvalitet har äntligen fått marknadens erkännande, efter en längre period av underprestation”, skriver Gustaf Schwerin och utvecklar;
“Aktien har stigit med 32 procent hittills i år, vilket är 17 procentenheter bättre än sektorn. Bolaget har blivit mer motståndskraftigt mot konjunktursvängningar, särskilt tack vare starkare lönsamhet inom gruvsegmentet och avyttringen av Sandvik Materials Technology.”
När året inleddes stod gruvbolaget Sandviks (börskurs Sandvik) aktie i 201 kronor.
Nu, nio månader senare, är kursen uppe i dryga 260 kronor.
“Vi ser begränsad uppsida”
“Den förbättrade kvalitet återspeglas nu i värderingen, där aktien handlas till 14 gånger det förväntade rörelseresultatet (EBIT) för år 2026 – cirka 15 procent över det historiska snittet”, skriver Handelsbankens analytiker och konstaterar;
“Vi ser därför begränsad uppsida från nuvarande nivåer och nedgraderar aktien till Behåll (från tidigare Köp).”
Fredrik Lundberg om känsliga frågan: “Krävs två förutsättningar”
Fredrik Lundberg har sakta men säkert byggt upp en förmögenhet och position som en av Sveriges mäktigaste finansmän vid sidan av Wallenbergsfären.
Sandvik grundades 1862 och största ägare numera är Industrivärden (börskurskurs Industrivärden) där finansmannen Fredrik Lundberg är största ägare och ordförande.
Aktien handlades under flera år i sidled men har alltså nu brutit upp till samma rekordnivåer som i slutet av 2021.
Annan aktie ny favorit
Men nu är alltså rallyt över för den här gången enligt storbanken som inte ser köpläge inför rapporten den 20 oktober.
Vill man vara exponerad mot sektorn så man istället satsa på branschkollegan Epiroc (börskurs Epriroc) som 2018 knoppades av från Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) tycker Gustav Schwerin.
“Det är vår favoritaktie”, skriver han.
Epirocs aktie har handlat runt nollan i år.
Läs även: Klarna lockade småspararna i september – men raketerna säljs av – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
