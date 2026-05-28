Därför kan du tvingas äga Musk i ditt pensionssparande

Enligt uppgifter kan börsnoteringen ske så tidigt som den 12 juni. Aktien riskerar då att därefter hamna i fonder som miljontals svenskar sparar i, utan att en enda av dem aktivt har valt det.

Reglerna som rullar ut röda mattan för Musk

Normalt tar det månader, ibland år, för ett nynoterat bolag att ta sig in i ett tungt index. Sedan den 1 maj gäller dock en ny metodik: Bolag som skulle ranka bland Nasdaq-100:s 40 största får snabbinträde redan efter 15 handelsdagar.

Nasdaq slopade dessutom kravet på minst tio procents fritt flöde. Med en värdering på 1 750 till 2 000 miljarder dollar går SpaceX rakt in i finrummet. Det betyder att Elon Musk kliver rakt in i de globala indexfonder som dominerar svenskt pensionssparande.

Så påverkas din pension

En vanlig global indexfond kan i dag ha runt 70 procent USA-vikt, och statens förval AP7 Såfa, där cirka sex miljoner svenskar har sina premiepensionspengar, har bara någon enstaka procent i Sverige och tung amerikansk teknikexponering, enligt Fondkollen och AP7 själva.

Hamnar SpaceX i indexet, följer fonderna efter. Det är hela poängen med passiv förvaltning. Internationella uppskattningar talar om tvångsköp på 22 till 27 miljarder dollar, cirka 204 till 250 miljarder kronor, från ETF:er och indexfonder, enligt Motley Fool.

Du behöver alltså inte köpa en enda SpaceX-aktie för att äga den. Din pensionsfond gör det åt dig.

PS analys

Det smarta, och obehagliga, är att Musk slipper övertyga dig. Passiva flöden bryr sig inte om åsikter, bokslut eller Mars-löften. Musk är sedan länge känd för att göra politiska utspel och PR-kupper som får aktien att svänga. Frågan är om svenska sparare vågar ha den risken i portföljen, eller om de kommer att se över den.

Den som vill undvika Musk-exponering måste agera aktivt och granska sina fonders USA-vikt nu, inte efter noteringen. Annars väljer indexet åt dig.

