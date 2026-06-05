I väntan på SpaceX notering – andra rymdaktier lyfter

Men intresset för sektorn sträcker sig dock långt bortom SpaceX. Analytiker pekar på att den ökande militariseringen av rymden, tillsammans med sjunkande kostnader för satellituppskjutningar, skapar långsiktiga tillväxtmöjligheter för flera bolag inom rymdindustrin.

Potentiella konkurrenter finns

Internationellt lyfts exempelvis Rocket Lab fram som en av få aktörer som kan utmana SpaceX inom uppskjutningar, samtidigt som marknaden för satellitkommunikation väntas fortsätta växa under de kommande åren, rapporterar Wall Street Journal.

Bolaget har riktat in sig på att göra mindre raketer och göra uppskjutningar på beställning. Men det är inte en strategi som är evig, enligt

”Vi skulle mycket hellre bygga våra egna datacenter i omloppsbana och hyra ut den kapaciteten till kunder snarare än att bara bygga något åt ​​dem”, säger Rocket Labs finanschef Adam Spice till WSJ.

En annan konkurrent är Jeff Bezos bolag Blue Origin. I förra veckan exploderade bolagets raket, vilket var ett rejält bakslag. Men de har knappast gett upp, och Bezos plånbok är stor nog att klara av tuffa tider.