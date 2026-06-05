Elon Musks SpaceX riktar strålkastarljuset mot rymden – men investerarnas intresse gäller också andra rymdaktier. Svenska Ovzon har nära fördubblats på sex månader och analytiker ser fortsatt medvind för satellitbolaget.
I väntan på SpaceX notering – andra rymdaktier lyfter
Rymdsektorn är i fokus inför Elon Musks väntade börsnotering av SpaceX, där satellittjänsten Starlink står för en stor del av intäkterna. Börsnoteringen som sådan är högintressant, och prognoserna om hur det ska gå rör sig i hela spannet från raketfart uppåt till totalhaveri.
Men intresset för sektorn sträcker sig dock långt bortom SpaceX. Analytiker pekar på att den ökande militariseringen av rymden, tillsammans med sjunkande kostnader för satellituppskjutningar, skapar långsiktiga tillväxtmöjligheter för flera bolag inom rymdindustrin.
Potentiella konkurrenter finns
Internationellt lyfts exempelvis Rocket Lab fram som en av få aktörer som kan utmana SpaceX inom uppskjutningar, samtidigt som marknaden för satellitkommunikation väntas fortsätta växa under de kommande åren, rapporterar Wall Street Journal.
Bolaget har riktat in sig på att göra mindre raketer och göra uppskjutningar på beställning. Men det är inte en strategi som är evig, enligt
”Vi skulle mycket hellre bygga våra egna datacenter i omloppsbana och hyra ut den kapaciteten till kunder snarare än att bara bygga något åt dem”, säger Rocket Labs finanschef Adam Spice till WSJ.
En annan konkurrent är Jeff Bezos bolag Blue Origin. I förra veckan exploderade bolagets raket, vilket var ett rejält bakslag. Men de har knappast gett upp, och Bezos plånbok är stor nog att klara av tuffa tider.
Svenska rymdaktien lyfter
Det finns rymdaktier även i Sverige – det ökade intresset för satellitkommunikation har lyft svenska Ovzon, vars aktie blivit en kursraket och stigit nära 100 procent det senaste halvåret, vilket Dagens industri rapporterar om.
Efterfrågan på satellitbaserade kommunikationslösningar har ökat i takt med det försämrade säkerhetsläget i världen. Medan Starlink främst riktar sig mot den kommersiella marknaden fokuserar Ovzon på försvarssektorn och erbjuder kommunikation som är svår att störa ut. Bolagets egen satellit, Ovzon 3, ses som en viktig konkurrensfördel och har bidragit till ett växande intresse från försvarskunder.
Utvecklingen syns också i bolagets resultat. Under årets första kvartal ökade omsättningen till 260 miljoner kronor från 90 miljoner kronor året innan, samtidigt som rörelseresultatet förbättrades till 80 miljoner kronor från en förlust på 16 miljoner kronor. Bland kunderna finns det svenska och amerikanska försvaret samt flera Nato-länder.
”De har ju verkligen bevisat att de har en modell som fungerar. Det är bara att se på den senaste tidens utveckling, i synnerhet på kassaflödet men även på marginalerna. Bolaget sitter på en beprövad teknik och har en imponerande kundlista som fortsätter att expanderas”, säger investmentbanken ABG:s analytiker Simon Granath till Di.
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