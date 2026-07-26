Skuggbankernas skuldberg: Hotar en ny finanskris?

Kan utlösa nästa finanskris

Ekonomihistorikern Tobias Straumann lyfter i en kolumn hos NZZ fram att det är den snabbt växande skuldbördan utanför banksystemet i skuggbankerna som kan bli den utlösande faktorn bakom nästa finanskris. Han hänvisar till den välkända ekonomiska principen att ”sådant som inte kan fortsätta växa för evigt förr eller senare tar slut.”

Kollapsen i Tricolor och First Brands under fjolåret skakade skuggbanksmarknaden i USA. Brittiska Market Financial Solutions kollapsade i februari 2026, vilket fick storbanker som HSBC och Barclays att ta flera hundra miljoner i förluster. Men var det bara förskalv till den stora jordbävningen?

”Håller mig vaken om nätterna”

I samband med detta framkom nämligen också att de brittiska pensionsfonderna är ”farligt sammanflätade med marknaden för privat kreditgivning”, säger Bank of Englands ordförande Andrew Bailey enligt The Telegraph.

En av dem som höjt varningsflaggan är Sarah Breeden, vice chef för Bank of England. Hon säger att det som oroar henne mest är risken för att flera negativa händelser inträffar samtidigt.

”Det som verkligen håller mig vaken om nätterna är sannolikheten för att flera risker materialiseras samtidigt – en kraftig makroekonomisk chock, att förtroendet för den privata kreditmarknaden går förlorat samt en omvärdering av AI och andra högt värderade tillgångar. Vad händer i ett sådant läge, och är vi förberedda på det?”, sa hon till BBC i april.



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