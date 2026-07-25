Oro på Europas börser att bli som USA – fåtal bolag driver tillväxten

60 procent i 10 aktier

Nya data visar att nästan 60 procent av Stoxx 600-indexets uppgång på 8,8 procent i år är koncentrerad till bara 10 aktier. Det holländska halvledarbolaget ASML Holding NV står ensamt för nästan en fjärdedel av hela indexets samlade uppgång, följt av storbanken HSBC på 8 procent, rapporterar Bloomberg.

Utvecklingen väcker oro bland analytiker. Många investerare som sökt sig till Europa för att sprida sina risker har i praktiken blivit beroende av samma AI-drivna investeringsvåg som styr marknaderna i USA och Asien.

”Avkastningsprofilen har blivit väldigt smal. Det skapar en tydlig sårbarhet på kort sikt”, säger Aneeka Gupta, chef för makroekonomisk forskning på WisdomTree till Bloomberg.

”Fortfarande det stora spelet”

Historiskt har den europeiska börsen haft en betydligt lägre teknikandel än den amerikanska. Tekniksektorn utgör i dag cirka 8 procent av Stoxx 600, att jämföra med hela 36 procent i det amerikanska S&P 500-indexet. Men i takt med att AI-vågen flyttat från de amerikanska molnjättarna till de globala halvledarleverantörerna har de europeiska nyckelspelarna hamnat i blickfånget.

”Teknik är fortfarande det stora spelet. De tidiga AI-vinsterna hamnade hos de amerikanska jättarna, som Europa saknade. Nu när halvledarna är i rampljuset förväntar jag mig att de stora europeiska spelarna kommer att stå i absolut centrum”, säger Neil Birrell, investeringschef på Premier Miton.

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