Stabil rapportflod bäddar för starkt börsår
Stockholmsbörsens bjässar har lagt korten på bordet för det andra kvartalet. Rapporterna bäddar för vinsttillväxt och ett starkt börsår.
Men jokern i Mellanöstern kan förstöra festen.
Framför allt har bolagen som rapporterar orderingång varit en positiv överraskning, anser Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken.
Det lovar ju gott inför andra halvåret, säger han.
Bland börsbolagens rapporter för det andra kvartalet sticker Atlas Copco och ABB ut.
Atlas Copco visade en bred positiv överraskning på orderingången, och sedan noterade jag ABB som har en extremt stark orderingång drivet av datacenter, säger Söderfjell.
Annars har det varit mycket enligt förväntningarna vad gäller både intäkter och lönsamhet. Söderfjell har sammanställt OMXS30-bolagens rapporter sedan 2009.
Det var länge sedan jag såg så små totala avvikelser, säger han.
Frågan är vad det stabila kvartalet säger om Sveriges näringsliv.
Det mår ganska bra skulle jag vilja säga. Särskilt vad gäller industribolagen, medan det är lite mer spretigt för konsumentbolagen.
Konjunkturen kan lyfta
Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, menar att bankrapporterna är särskilt intressanta eftersom de ger en bild av konjunkturläget.
Det var en tydlig trend i SEB och Nordea att man ser mer ökad aktivitet på företagsmarknaden, och det är ju ett tecken på att konjunkturen håller på att vända uppåt, säger hon, och tillägger att starka orderböcker bland industribolagen är ett positivt tecken för konjunkturen.
Landeborn och Söderfjell är överens om att det kan bli ett starkt andra halvår på börsen.
Vi tycker inte att värderingarna är speciellt ansträngda på Stockholmsbörsen. Rapporterna pekar mot att det kan bli en väldigt bra avslutning på det här, säger Söderfjell.
Joker i Mellanöstern
Men det finns ett par orosmoln som kan ställa till det för Stockholmsbörsen.
Det finns osäkerhet vad gäller geopolitiken och inte minst det som händer nere i Hormuzsundet. Men det är väl den jokern som man har. Plus att det ofta brukar bli lite oro kring de amerikanska valen och just mellanårsvalet, säger Söderfjell.
Landeborn håller med.
Det som skulle kunna lägga sordin på stämningen är om vi skulle få en kraftigt eskalerad konflikt i Mellanöstern. Om situationen inte förvärras tror jag att vi kommer få ett bra avslut på det här året, säger hon.