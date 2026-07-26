Stabil rapportflod bäddar för starkt börsår

Framför allt har bolagen som rapporterar orderingång varit en positiv överraskning, anser Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken.

Det lovar ju gott inför andra halvåret, säger han.

Bland börsbolagens rapporter för det andra kvartalet sticker Atlas Copco och ABB ut.

Atlas Copco visade en bred positiv överraskning på orderingången, och sedan noterade jag ABB som har en extremt stark orderingång drivet av datacenter, säger Söderfjell.

Annars har det varit mycket enligt förväntningarna vad gäller både intäkter och lönsamhet. Söderfjell har sammanställt OMXS30-bolagens rapporter sedan 2009.

Det var länge sedan jag såg så små totala avvikelser, säger han.

Frågan är vad det stabila kvartalet säger om Sveriges näringsliv.

Det mår ganska bra skulle jag vilja säga. Särskilt vad gäller industribolagen, medan det är lite mer spretigt för konsumentbolagen.

Konjunkturen kan lyfta

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Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, menar att bankrapporterna är särskilt intressanta eftersom de ger en bild av konjunkturläget.

Det var en tydlig trend i SEB och Nordea att man ser mer ökad aktivitet på företagsmarknaden, och det är ju ett tecken på att konjunkturen håller på att vända uppåt, säger hon, och tillägger att starka orderböcker bland industribolagen är ett positivt tecken för konjunkturen.

Landeborn och Söderfjell är överens om att det kan bli ett starkt andra halvår på börsen.