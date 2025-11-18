Smällen för kärnkraften – därför flyr investerarna branschen

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Lång väg till intäkter

Den avgörande faktorn bakom nedgången är tidslinjen. Traditionella reaktorer tar ofta tio år eller mer att bygga, och SMR-tekniken som lovat revolution är fortfarande långt ifrån kommersiell. Bara tre amerikanska aktörer, Oklo, TerraPower och Kairos Power, har påbörjat bygget av sina första små reaktorer. Ingen har ännu visat att de kan producera el i kommersiell drift.

Trots att NuScale är först i USA med ett SMR-godkännande ligger intäkter för bolagen flera år bort. Investerarna börjar nu inse att det kan dröja uppemot tio år innan miljardflödet in i kärnkraften ger någon verklig avkastning.

Flera analytiker varnar dessutom för att SMR-segmentet kan vara inne i en bubbla, där värderingarna sprungit långt före verkligheten.

Oilprice påpekar dessutom att flera av kärnkrafts- och SMR-bolagen värderats till nivåer som beskrivs som “absurda”, trots att många saknar både intäkter och kommersiellt gångbara produkter.

Samtidigt framhåller experter i Dagens PS rapportering att den utlovade ”flottan” av SMR-reaktorer i början av 2030-talet sannolikt inte kommer att existera. Projekten dras redan med förseningar och kostnadsökningar på flera hundra procent, ett mönster som känns igen från tidigare kärnkraftsbyggen i Kina, Ryssland och Argentina.

Hopp om snabbare comeback

Det finns ändå ljuspunkter, främst i den äldre kärnkraftsflottan. Flera avvecklade reaktorer i USA planeras att återstartas: Palisades tidigt 2026, Three Mile Island 2027 och Duane Arnold 2029. Återstartade verk kräver betydligt mindre tid och kapital än nya bygge, och kan ge sektorn snabbare intäkter.

För stunden råder dock ett helt annat läge än i somras, då kapitalet strömmade in i branschen. Nu präglas marknaden av försiktighet och avvaktan.

