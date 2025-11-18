Dagens PS
Smällen för kärnkraften – därför flyr investerarna branschen

Kärnkraftssektorn pressas av fallande aktiekurser när investerare lämnar.
Kärnkraftssektorn pressas av fallande aktiekurser när investerare lämnar. (Bildmontage:Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Efter en tid av hajp, politiska löften och rusande uranpriser bromsar kärnkraftsboomen in. Investerare lämnar sektorn i snabb takt – trots miljardplaner och global energiomställning.

Uran- och kärnkraftsmarknaden har fått ett rejält uppsving de senaste åren. I somras rapporterade Dagens PS att ”Hajp kring kärnkraft lockar horder av investerare”, när kapital strömmade in i bolag och fonder kopplade till den globala kärnkraftsrenässansen.

Men några månader senare har vinden vänt. Trots stigande uranpriser och massiva statliga satsningar faller aktierna som länge burit sektorn.

Missa inte: Här finns världens största guldreserver. Dagens PS

Fallande aktiekurser

Under de senaste åren har uran- och kärnkraftsmarknaderna upplevt en renässans tack vare den ökande globala efterfrågan på el och den energikris som utlöstes av Rysslands krig i Ukraina. Men trots denna tidigare uppgång faller nu aktierna brett och tungt. Enligt Oilprice har kärnkrafts- och uranbolag tappat mellan 15 och 45 procent de senaste veckorna, samtidigt som bredare börsindex stiger.

VanEcks Uranium and Nuclear ETF har backat över 16 procent senaste månaden. Enskilda bolag faller ännu mer: Oklo är ned 42 procent, NuScale nästan 48 procent och NANO Nuclear Energy runt 40 procent. Raset slår både mot marknadens tungviktare och nya teknikbolag som tidigare hyllats som framtidens energilösning.

kärnkraft
Kärnkraften var het i somras, i dag råder tvärtomläge. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Lång väg till intäkter

Den avgörande faktorn bakom nedgången är tidslinjen. Traditionella reaktorer tar ofta tio år eller mer att bygga, och SMR-tekniken som lovat revolution är fortfarande långt ifrån kommersiell. Bara tre amerikanska aktörer, Oklo, TerraPower och Kairos Power, har påbörjat bygget av sina första små reaktorer. Ingen har ännu visat att de kan producera el i kommersiell drift.

Trots att NuScale är först i USA med ett SMR-godkännande ligger intäkter för bolagen flera år bort. Investerarna börjar nu inse att det kan dröja uppemot tio år innan miljardflödet in i kärnkraften ger någon verklig avkastning.

Flera analytiker varnar dessutom för att SMR-segmentet kan vara inne i en bubbla, där värderingarna sprungit långt före verkligheten.

Oilprice påpekar dessutom att flera av kärnkrafts- och SMR-bolagen värderats till nivåer som beskrivs som “absurda”, trots att många saknar både intäkter och kommersiellt gångbara produkter.

Samtidigt framhåller experter i Dagens PS rapportering att den utlovade ”flottan” av SMR-reaktorer i början av 2030-talet sannolikt inte kommer att existera. Projekten dras redan med förseningar och kostnadsökningar på flera hundra procent, ett mönster som känns igen från tidigare kärnkraftsbyggen i Kina, Ryssland och Argentina.

Hopp om snabbare comeback

Det finns ändå ljuspunkter, främst i den äldre kärnkraftsflottan. Flera avvecklade reaktorer i USA planeras att återstartas: Palisades tidigt 2026, Three Mile Island 2027 och Duane Arnold 2029. Återstartade verk kräver betydligt mindre tid och kapital än nya bygge, och kan ge sektorn snabbare intäkter.

För stunden råder dock ett helt annat läge än i somras, då kapitalet strömmade in i branschen. Nu präglas marknaden av försiktighet och avvaktan.

Läs även: "Passa på-effekten" som tömmer ditt konto i jul. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierEkonomiInvesteraInvesterareKärnkraft
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

Linn Kolar
Senaste nytt

