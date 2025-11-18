Efter en tid av hajp, politiska löften och rusande uranpriser bromsar kärnkraftsboomen in. Investerare lämnar sektorn i snabb takt – trots miljardplaner och global energiomställning.
Smällen för kärnkraften – därför flyr investerarna branschen
Mest läst i kategorin
Investerare satsar på fritt fall för Bitcoin
Bitcoin störtdök under onsdagen. Och nu satsar investerare på att valutan ska fortsätta att falla. Det går snabbt utför för världens största kryptovaluta. Den sjönk under 90 000 dollar på tisdagsmorgonen under handeln i Asien, vilket fördjupade oron, skriver Yahoo Finance och flera andra medier. Pessimistiska satsningar På optionsmarknaden gör handlare alltmer pessimistiska satsningar, i …
Globala börstrenden får fäste Sverige: Har ökat med 67 procent
Handeln med börshandlade fonder exploderar i Sverige. Enligt färska siffror från Nasdaq har ETF-omsättningen ökat med hela 67 procent på ett år. Intresset för börshandlade fonder, ETF:er, skjuter nu i höjden bland svenska sparare. Enligt statistik från Nasdaq Stockholm har den dagliga omsättningen stigit från 260 miljoner till 440 miljoner kronor sedan oktober i fjol. …
Ekonomin: "Därför borde alla vara oroliga"
”Köp nu, betala senare” expanderar snabbt. Nu förklarar Capital Ones grundare varför det gör honom väldigt orolig. När Nigel Morris säger att han är orolig över ekonomin lyssnar man, skriver Tech Crunch om Capital One-medgrundaren. Morris var en pionjär inom utlåning till subprime-låntagare och byggde sitt imperium på att förstå exakt hur mycket ekonomisk stress …
Smällen för kärnkraften – därför flyr investerarna branschen
Efter en tid av hajp, politiska löften och rusande uranpriser bromsar kärnkraftsboomen in. Investerare lämnar sektorn i snabb takt – trots miljardplaner och global energiomställning. Uran- och kärnkraftsmarknaden har fått ett rejält uppsving de senaste åren. I somras rapporterade Dagens PS att ”Hajp kring kärnkraft lockar horder av investerare”, när kapital strömmade in i bolag …
USA i Kinas grepp: "Tar 10 år att ta sig loss"
Det blir en lång process när USA ska bryta sig loss ur det strypgrepp Kina har kring sällsynta jordartsmetaller, konstaterar experter. ”USA strävar efter att andas ut mitt i Kinas strypgrepp”. Så beskriver Fortune läget när handelskriget mellan de två ekonomiska stormakterna tar lite av en paus och Kina lättar något på trycket. Det andetaget …
Uran- och kärnkraftsmarknaden har fått ett rejält uppsving de senaste åren. I somras rapporterade Dagens PS att ”Hajp kring kärnkraft lockar horder av investerare”, när kapital strömmade in i bolag och fonder kopplade till den globala kärnkraftsrenässansen.
Men några månader senare har vinden vänt. Trots stigande uranpriser och massiva statliga satsningar faller aktierna som länge burit sektorn.
Missa inte: Här finns världens största guldreserver. Dagens PS
Fallande aktiekurser
Under de senaste åren har uran- och kärnkraftsmarknaderna upplevt en renässans tack vare den ökande globala efterfrågan på el och den energikris som utlöstes av Rysslands krig i Ukraina. Men trots denna tidigare uppgång faller nu aktierna brett och tungt. Enligt Oilprice har kärnkrafts- och uranbolag tappat mellan 15 och 45 procent de senaste veckorna, samtidigt som bredare börsindex stiger.
VanEcks Uranium and Nuclear ETF har backat över 16 procent senaste månaden. Enskilda bolag faller ännu mer: Oklo är ned 42 procent, NuScale nästan 48 procent och NANO Nuclear Energy runt 40 procent. Raset slår både mot marknadens tungviktare och nya teknikbolag som tidigare hyllats som framtidens energilösning.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Lång väg till intäkter
Den avgörande faktorn bakom nedgången är tidslinjen. Traditionella reaktorer tar ofta tio år eller mer att bygga, och SMR-tekniken som lovat revolution är fortfarande långt ifrån kommersiell. Bara tre amerikanska aktörer, Oklo, TerraPower och Kairos Power, har påbörjat bygget av sina första små reaktorer. Ingen har ännu visat att de kan producera el i kommersiell drift.
Trots att NuScale är först i USA med ett SMR-godkännande ligger intäkter för bolagen flera år bort. Investerarna börjar nu inse att det kan dröja uppemot tio år innan miljardflödet in i kärnkraften ger någon verklig avkastning.
Flera analytiker varnar dessutom för att SMR-segmentet kan vara inne i en bubbla, där värderingarna sprungit långt före verkligheten.
Oilprice påpekar dessutom att flera av kärnkrafts- och SMR-bolagen värderats till nivåer som beskrivs som “absurda”, trots att många saknar både intäkter och kommersiellt gångbara produkter.
Samtidigt framhåller experter i Dagens PS rapportering att den utlovade ”flottan” av SMR-reaktorer i början av 2030-talet sannolikt inte kommer att existera. Projekten dras redan med förseningar och kostnadsökningar på flera hundra procent, ett mönster som känns igen från tidigare kärnkraftsbyggen i Kina, Ryssland och Argentina.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Hopp om snabbare comeback
Det finns ändå ljuspunkter, främst i den äldre kärnkraftsflottan. Flera avvecklade reaktorer i USA planeras att återstartas: Palisades tidigt 2026, Three Mile Island 2027 och Duane Arnold 2029. Återstartade verk kräver betydligt mindre tid och kapital än nya bygge, och kan ge sektorn snabbare intäkter.
För stunden råder dock ett helt annat läge än i somras, då kapitalet strömmade in i branschen. Nu präglas marknaden av försiktighet och avvaktan.
Läs även: “Passa på-effekten” som tömmer ditt konto i jul. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Svenskarna rasar mot nya reseavgifter – nu kan EU ändra reglerna
Hälften av alla svenskar stör sig mest på reseavgifter för att välja sittplats när de bokar flyg, enligt en ny Sifo-undersökning från Ticket. Tätt därefter kommer handbagaget – 42 procent irriterar sig på att fler bolag nu tar betalt även för en liten kabinväska. Det politiska spelet är samtidigt i full gång. EU:s transportutskott vill …
Elon Musks satelliter tar över SAS – nu får alla wifi i Mach-fart
SAS tar ett kliv rakt in i framtiden och låter Elon Musks satellitimperium koppla upp hela flottan med wifi i Mach-fart. Resultatet är ett wifi-system så snabbt att du kan streama film över Nordpolen, jobba från Nordsjön och doomscrolla över Arktis utan en sekunds fördröjning. Och allt blir kostnadsfritt – så länge du är EuroBonus-medlem. …
Patriot-paket klart: Därför är USA:s beslut så viktigt för Ukraina
USA har godkänt ett försvarspaket som gör det möjligt för Ukraina att uppgradera sina Patriot-system. Affären är värd omkring 105 miljoner dollar. USA:s klartecken gör det möjligt för Ukraina att genomföra omfattande uppgraderingar av sina nuvarande luftvärnssystem Patriot, skriver Defense News. Det handlar inte om att leverera nya batterier, utan om att se till att …
93-årig mormor lyfter skrot: Känner mig som 50
Hon går på gym fem dagar i veckan – trots att hon är 93 år. Träningspassen varar oftast i timmar, det har blivit som en ”religion” för henne, berättar hon i Business Insider. Åldern sätter inte stopp för den här kvinnan från New York att tillbringa mycket tid på gymmet. Tvärt om älskar hon att …
Brasilien missar sin deadline på klimatmötet
Förhandlingarna på klimatmötet i Belém i Brasilien fortsätter. Men utan det genombrott som värdlandet hade hoppats på.? Brasilien satte en första tidsfrist för att presentera ett paket av överenskommelser redan på onsdagen och kallade in politiskt ”kavalleri” i form av president Luiz Inácio Lula da Silva och FN:s generalsekreterare António Guterres.? Underskattade problemen Trots deras …