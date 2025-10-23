Dagens PS
Kärnkraftsbubblan: "Då spricker den"

"Nya kärnkraftsbubblan kommer att spricka"
SMR, små modulära reaktorer, diskuteras även i Sverige, här vid ett arrangemang i år från Svenskt näringsliv om hur kärnkraft kan bidra till framtiden. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Bubblan kring SMR, små modulära reaktorer, är nästa bubbla att spricka, menar analytiker som ser ett klassiskt mönster.

Är haussen kring kärnkraft i form av små modulära reaktorer, SMR, bara det senaste berg- och dalbaneexemplet på något som är på väg att spräcka sin bubbla och krascha?

Hos Oilprice driver Leonard Hyman och William Tilles, ekonom respektive energi- och finansexpert, den tesen.

”Vi tror att konceptet med den lilla modulära reaktorn, SMR, som en lösning på många av våra framtida energibehov befinner sig mitt i en stor bubbla eller hajpcykel”, skriver de och hävdar att denna SMR-bubbla kommer att spricka år 2029.

”Kommer inte att finnas där”

”Flottan av SMR-reaktorer som väntas vara i drift under första hälften av nästan decennium, 2030-2035, kommer helt enkelt inte att finnas där”, förklarar de.

Nya stora kärnkraftverk är för stora att bygga och tar för lång tid och det är ur den utgångspunkten som SMR-industrin reagerat och säger att vi via SMR kan bygga nya kärnkraftverk snabbare, förhoppningsvis på 3-4 år.

Kostnadskalkylerna kommer, till att börja med, inte att hålla, menar skribenterna.

”Vår gissning är att el från SMR kommer att vara minst 30 procent dyrare” än de stora kärnkraftverk vi tidigare sett.

Tidsaspekter talar mot nya, stora kärnkraftverk och för SMR, menar förespråkare. Nu möter SMR-hajpen kraftig kritik och kallas ”bubbla”. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Spela klippet
Kärnkraft håller inledningsvis

Det kommer inte att stoppa hajpen kring SMR, tror duon, eftersom tidiga användare av SMR kommer att vara relativt prisokänsliga köpare som militär på avlägsna platser och inom industrin stora kemiska fabriker som kräver både el och ånga.

Hyman och Tilles påminner om JP Morgans energirapport från tidigare i år, som diskuterade SMR på global basis.

Den konstaterade att det bara fanns tre färdigställda SMR i världen, en i Kina och två i Ryssland, med en fjärde under uppbyggnad i Argentina.

Rapporten noterade kostnadsöverskridanden på 300 procent för projektet i Kina, 400 procent för de två ryska och 700 procent för den i Argentina.

”Marknader är som föräldrar”

”Marknader är som toleranta föräldrar i ett rum fullt av barn. De kanske tolererar mycket, men det finns vissa saker de inte står för. Just nu verkar marknaden vara likgiltig inför reaktorstorlek, teknik eller till och med ekonomi”, skriver de två ekonomerna.

”Men det enda investerare inte tolererar är om nya SMR-anläggningar upplever de långa byggförseningar och rysliga kostnadsökningar som har plågat nya reaktorer i gigawattskala.”

2029 året då kärnkraft faller

Ändå kommer det här inte att skrämma bort investerarna, menar de. Inte än.

”I uppgången av en hajpcykel masseras dåliga nyheter på något sätt bort. Så för oss är 2029 året då prognosmakare i väst börjar inse effekterna av besvikelser över förseningar i byggandet av SMR (förmodligen liknande de förseningar som upplevdes i Kina och Ryssland) och att de nya SMR som energiköpare förväntade sig ´i början av 2030-talet´ inte kommer att finnas där”, spår de.

Kärnkraftkärnkraftverk
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

