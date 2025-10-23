Kärnkraftsbubblan: "Då spricker den"

Är haussen kring kärnkraft i form av små modulära reaktorer, SMR, bara det senaste berg- och dalbaneexemplet på något som är på väg att spräcka sin bubbla och krascha?

Hos Oilprice driver Leonard Hyman och William Tilles, ekonom respektive energi- och finansexpert, den tesen.

”Vi tror att konceptet med den lilla modulära reaktorn, SMR, som en lösning på många av våra framtida energibehov befinner sig mitt i en stor bubbla eller hajpcykel”, skriver de och hävdar att denna SMR-bubbla kommer att spricka år 2029.

”Kommer inte att finnas där”

”Flottan av SMR-reaktorer som väntas vara i drift under första hälften av nästan decennium, 2030-2035, kommer helt enkelt inte att finnas där”, förklarar de.

Nya stora kärnkraftverk är för stora att bygga och tar för lång tid och det är ur den utgångspunkten som SMR-industrin reagerat och säger att vi via SMR kan bygga nya kärnkraftverk snabbare, förhoppningsvis på 3-4 år.

Kostnadskalkylerna kommer, till att börja med, inte att hålla, menar skribenterna.

”Vår gissning är att el från SMR kommer att vara minst 30 procent dyrare” än de stora kärnkraftverk vi tidigare sett.

