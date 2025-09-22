Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Kärnkraft: En reaktor i portföljen när explosiv tillväxt väntas

Kommer kärnkraft tillbaka med full kraft?
Från att vara på väg att fasas ut i stora delar av EU till att vara på allas läppar. Kärnkraft går mot en storstilad comeback. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Artificiell intelligens och massiva datacenter lockar absurda mängder kapital och förväntningarna är skyhöga. Men framtidens teknik saknar en avgörande komponent – energi.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Miljardinvesteringarna i gigantiska datacenter och lovande AI-tjänster haglar tätt. Den nya tekniken ser ut att förändra vår vardag. Men inte utan höga kostnader och stora mängder energi. Energi som vi redan börjar få svårt att leverera.

I takt med att kapitalet flockas till AI så ökar trycket på att leverera pålitlig energi i stora mängder till världens datacenter. Gas, olja, vatten, vind och sol kommer självklart att leverera en betydande del av den efterfrågade energin. Men i centrum står en ofta bespottad trotjänare:

ANNONS

Kärnkraft.

Storbanken lyfter kärnkraft

Enligt Bank of America kan svaret på att möta denna efterfrågan, mitt under en ”återupptäckt” av kärnkraftens potentiella fördelar, ligga i vad banken kallar ”en av de mest betydelsefulla energiteknologierna de kommande 25 åren”: små modulära reaktorer, eller SMR.

Just den typ av kärnkraft som svenska staten har bestämt sig för att satsa på framöver. Beskedet från Vattenfall innebär att nästa generations kärnkraft inte blir av traditionellt format, utan mindre, modulära reaktorer.

SMR:er är vanligtvis designade för att producera omkring 500 megawatt eller mindre, jämfört med ett traditionellt kärnkraftverk som genererar 1 000 MW eller mer. Till skillnad från konventionella kärnkraftverk, som kan ta år – om inte decennier – att få i drift, är SMR:er billigare och snabbare att bygga, med ”modulära” delar som kan massproduceras och sättas ihop på ett löpande band, skriver Yahoo Finance.

För investerare kan det här vara en lika stor möjlighet som den AI-revolution som reaktorerna ska förse med energi.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Investerarna flockas i år

ANNONS

Yahoo Finance lyfter två amerikanska bolag leder racet inom SMR. NuScale Power, med en licensierad design, siktar på marknaden 2030, medan Oklo, där OpenAI:s Sam Altman varit ordförande, planerar leverans redan 2027. Båda aktierna har rusat kraftigt i år. NuScale över 100 procent och Oklo över 350 procent.

På bränslesidan står Centrus Energy (LEU) i centrum, som ensam får producera HALEU-uran, nödvändigt för SMR. Aktien har stigit över 265 procent i år. Även amerikanska uranbolag som Uranium Energy Corp och Energy Fuels har sett kurslyft på 80–170 procent.

Intresset för kärnkraft har förstärkts av datacenter och AI:s växande elbehov. Enligt Bank of America kan SMR bli en av de mest avgörande energiteknologierna kommande decennier, och investerare flockas till sektorn via både enskilda aktier och ETF:er som URA, upp 65 procent i år.

Det finns ett stort antal vinnare i värdekedjan runt kärnkraften och för den nyfikna investeraren är möjligheterna stora. De höga värderingarna och den relativa osäkerheten medför självklart stora risker.

Men när Bank of America spekulerar i att marknaden skulle kunna växa med tusentals miljarder dollar är det lätt att se varför investerare vill ha en del av kakan så tidigt som möjligt.

Starmer och Trump banar väg för ny kärnkraft

USA:s president Donald Trump och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer väntas, enligt energisajten Oilprice.com, underteckna Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy, ett avtal för att snabba på utvecklingen av SMR.

Partnerskapet ska förenkla licensiering, påskynda projekt och dra till sig miljardinvesteringar från privat sektor. Planen omfattar bland annat Rolls-Royce SMR (som är en tänkbar leverantör till Sveriges nya kärnkraft), X-Energy/Centrica och EDF:s datacenter-satsning.

Samarbetet markerar en ny era för kärnkraft efter decennier av stagnation och kan bana väg för kommersiell utrullning av SMR i båda länderna.


ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierKärnkraftUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS