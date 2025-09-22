Kärnkraft: En reaktor i portföljen när explosiv tillväxt väntas

Miljardinvesteringarna i gigantiska datacenter och lovande AI-tjänster haglar tätt. Den nya tekniken ser ut att förändra vår vardag. Men inte utan höga kostnader och stora mängder energi. Energi som vi redan börjar få svårt att leverera.

I takt med att kapitalet flockas till AI så ökar trycket på att leverera pålitlig energi i stora mängder till världens datacenter. Gas, olja, vatten, vind och sol kommer självklart att leverera en betydande del av den efterfrågade energin. Men i centrum står en ofta bespottad trotjänare:

Kärnkraft.

Storbanken lyfter kärnkraft

Enligt Bank of America kan svaret på att möta denna efterfrågan, mitt under en ”återupptäckt” av kärnkraftens potentiella fördelar, ligga i vad banken kallar ”en av de mest betydelsefulla energiteknologierna de kommande 25 åren”: små modulära reaktorer, eller SMR.

Just den typ av kärnkraft som svenska staten har bestämt sig för att satsa på framöver. Beskedet från Vattenfall innebär att nästa generations kärnkraft inte blir av traditionellt format, utan mindre, modulära reaktorer.

SMR:er är vanligtvis designade för att producera omkring 500 megawatt eller mindre, jämfört med ett traditionellt kärnkraftverk som genererar 1 000 MW eller mer. Till skillnad från konventionella kärnkraftverk, som kan ta år – om inte decennier – att få i drift, är SMR:er billigare och snabbare att bygga, med ”modulära” delar som kan massproduceras och sättas ihop på ett löpande band, skriver Yahoo Finance.

För investerare kan det här vara en lika stor möjlighet som den AI-revolution som reaktorerna ska förse med energi.