Här finns världens största guldreserver

Flera länder bygger sin ekonomiska styrka på stora guldreserver.
Flera länder bygger sin ekonomiska styrka på stora guldreserver.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Guldreserver visar vilka länder som står starkast när ekonomin är pressad. Här är nationerna som 2025 har byggt upp de största lagren av guld.

Guld har i århundraden använts för att mäta rikedom och skapa trygghet när andra tillgångar svajar. Trots digitala betalningssystem och snabbrörliga marknader fortsätter många länder att hålla fast vid guld som en central del av sin ekonomiska strategi.

Årets siffror visar hur de största reserverna är fördelade runt om i världen. Så vilka länder sitter på mest guld?

Nu hamnar guldtoaletten under klubban.

Europas guldmakter

Tyskland är Europas största guldinnehavare med drygt 3 350 ton, enligt Bdor. Landets reserver har legat på en stabil nivå länge och utgör en viktig del av den ekonomiska basen. Även Italien ligger högt med 2 451 ton.

AOL skriver att Italien sällan säljer från sina lager, vilket gör att reserven förblir intakt över tid. Frankrike följer med 2 436 ton och fortsätter att förvara en betydande del av sitt guld inom landet för att säkerställa tillgängligheten.

Samtliga tre länder har en lång historik av att se guld som en central komponent i sin ekonomiska stabilitet.

Asiens framväxande reserver

1 400 ton guld har hittats i Kina.
Kina fortsätter att öka sina guldreserver och är en av världens största köpare av ädelmetallen 2025.(Bild: Canva)

Kina fortsätter att bygga upp sina innehav och når 2 279,6 ton. Landet har ökat sina reserver genom omfattande köp, ofta via inhemsk produktion, i syfte att stärka sin ekonomiska självständighet.

Samtidigt har Kina rapporterat flera stora fynd de senaste två åren. 2024 upptäcktes en fyndighet på över 1 000 ton i Hunan, och ytterligare en på 40 ton i Gansu. Landets produktion ökade också marginellt till drygt 377 ton.

Indien tar sig samtidigt upp i det globala toppskiktet med 876–880 ton. Guld spelar en viktig roll både i landets ekonomiska strategi och i dess traditioner, vilket driver en fortsatt ökning.

Japan behåller sina 845,97 ton och använder reserven som en stabiliserande faktor i ett exportberoende ekonomiskt system. BDOR redovisar dessa nivåer i sin senaste sammanställning.

USA i toppen av guldberget

USA behåller sin ohotade förstaplats med 8 133,46 ton, den största guldreserven i världen. Landets lager är spridda över flera anläggningar, där Fort Knox är den mest kända.

Mängden har varit oförändrad i många år och utgör en central del av USA:s ekonomiska styrka. Ingen annan nation är i närheten av samma nivå, vilket placerar USA längst upp i den globala rangordningen.

Vill du läsa mer om guld? Missa då inte vår genomgång av de största projekten i branschen: “Hela listan: Här är världens 20 största guldprojekt” – en ranking som visar vilka gruvor och fyndigheter som dominerar den globala marknaden just nu.

Guld och silver slår tillbaka – rusar efter nya rekord.

EkonomiEuropaGuldGuldfeberUSA
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

