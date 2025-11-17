Här finns världens största guldreserver

Guld har i århundraden använts för att mäta rikedom och skapa trygghet när andra tillgångar svajar. Trots digitala betalningssystem och snabbrörliga marknader fortsätter många länder att hålla fast vid guld som en central del av sin ekonomiska strategi.

Årets siffror visar hur de största reserverna är fördelade runt om i världen. Så vilka länder sitter på mest guld?

Europas guldmakter

Tyskland är Europas största guldinnehavare med drygt 3 350 ton, enligt Bdor. Landets reserver har legat på en stabil nivå länge och utgör en viktig del av den ekonomiska basen. Även Italien ligger högt med 2 451 ton.

AOL skriver att Italien sällan säljer från sina lager, vilket gör att reserven förblir intakt över tid. Frankrike följer med 2 436 ton och fortsätter att förvara en betydande del av sitt guld inom landet för att säkerställa tillgängligheten.

Samtliga tre länder har en lång historik av att se guld som en central komponent i sin ekonomiska stabilitet.