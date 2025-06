Hajp kring kärnkraft lockar horder av investerare

Kärnkraften inte farlig, hävdar experten

Att kärnkraften är i ropet igen beror nästan uteslutande på omställningen bort från fossila bränslen, som forskare hävdar är den stora boven bakom klimatförändringarna. Kärnkraft är förhållandevis billigt och levererar dygnet runt. Den betraktas också som säker i dag.

Tidigare rådde en stigmatisering kring kärnkraften, den har ansetts farlig för jordens befolkning.

“Det visar sig att den inte är det”, framhåller Merryn Somerset Webb och pekar på ett kraftigt och snabbt ökande elbehov som kärnkraften kan täcka upp.

Många skräckhistorier om den rena energin

En stor del av denna ökning drivs av elbilar, värmepumpar och framför allt artificiell intelligens, AI.

Merryn Somerset Webb ser det som ett gyllene tillfälle för kärnkraftens comeback där särskilt AI slukar energi, till och med tio gånger så mycket som ett traditionellt Google-sök, enligt experten.

Den har länge varit föremål för “det “skräckpropaganda”, men facit från allvarliga kärnkraftsolyckor visar att följderna inte alls blivit så förödande som många fruktat. Exempelvis dog ingen i USA:s värsta kärnkraftsolycka och i Tjernobyl dog “några hundra” människor, enligt författaren till boken “Going Nuclear: How the Atom Will Save the World” som i sammanhanget även nämner japanska Fukushima 2011.

Billig och snabb utbyggnad av reaktorer

Den moderna kärnkraften anses vara säker, och den är betydligt renare än kol och olja då den inte släpper inte ut CO₂.

Kärnkraften har också låg markanvändning och kan, som redan påpekats, uppföras som mini-reaktorer.

Det skyndar på etableringen utan att kostnaderna drar i väg.

“Det är denna kombination av tillförlitlighet, låga koldioxidutsläpp och teknisk skalbarhet som gör kärnkraften attraktiv för både politiker och kapital”, konstaterar Merryn Somerset Webb i debattinlägget.

USA och Kina i täten för kärnkrafts-racet

Trump har undertecknat en plan att fördubbla kärnkraftsenergin till 2050, och den andra supermakten Kina har för avsikt att expandera sin kärnkraft kraftigt.

Även Storbritannien ligger i framkant för nya reaktorer där äldre kärnkraft fasas ut, det talas om “en ny guldålder för brittisk kärnkraft”, framgår det.

Det som bromsar boomen är bristen på uran, det har blivit en flaskhals i strukturomvandlingen där investmentbanken Jefferies utgår från att nyutvinning av uran i gruvor kan ta tid, samtidigt som marknaden hukar under ett underskott av uran vilket banar väg för stigande priser.

Investerartipset: Ta inriktning mot uran

Avslutningsvis är rådet till hugade investerare att passa på att positionera sig mot uran och kärnkraftsinfrastruktur, det kan bli nästa stora energi-case, heter det och där slutsatsen är att kärnkraft gått från att vara “skamfläck till guldkantad investering”.

