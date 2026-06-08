Eli Lilly-aktien rusar – nytt bantningsläkemedel klarar fas 3

Retatrutide gav 30 procents viktnedgång

Veckoinjektionen retatrutide verkar på tre aptithormoner samtidigt och har i den högsta dosen gett i snitt 28,3 procents viktnedgång över 80 veckor.

Nästan hälften av patienterna tappade minst 30 procent av kroppsvikten, en nivå som historiskt bara nåtts med fetmakirurgi. De nya helgdata visar dessutom att läkemedlet sänkte svårighetsgraden av sömnapné med 60,6 procent och lindrade knäledssmärta med upp till 73,1 procent, enligt The Lancet.

Parallellt rullar Lilly ut fetmapillret Foundayo, vilket breddar pipelinen bortom injektioner. Analytiker på TD Cowen räknar med att enbart retatrutide kan omsätta runt 3,8 miljarder dollar, motsvarande 35,8 miljarder kronor, år 2030.

Så berörs den svenska marknaden

Trenden stannar inte vid amerikanska och danska bolag. Stockholmsbörsens tyngsta aktie, AstraZeneca, har själv klivit in i fetmaracet och betalade i januari 1,2 miljarder dollar, cirka 11,3 miljarder kronor, för rättigheterna till en kinesisk GLP-1-portfölj utanför Kina.

Eftersom AstraZeneca väger tungt i nästan varje svensk Sverigefond syns den globala bantningsboomen nu direkt i hushållens pensionssparande och PPM-portföljer. Att fetmakriget hårdnar även på hemmaplan har även Realtid skrivit om tidigare.

För svenska sparare med Novo Nordisk i portföljen är bilden mörkare. Trots att danskarna meddelade att Wegovy passerat tre miljoner recept föll aktien. På ett år är Lilly upp omkring 50 procent medan Novo tappat över 44 procent, ett tydligt besked om var marknaden tror att vinnaren finns.

PS analys

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Marknaden prisar redan in att Lilly behåller sina runt 60 procent av GLP-1-marknaden, och aktien handlas till en rejäl premie. Retatrutide förvandlar Lilly från ett renodlat bantningscase till en bred metabol plattform med fäste i diabetes, sömnapné och artros.

Vår bedömning är att så länge konkurrenternas pipelines släpar är premievärderingen svår att utmana på kort sikt, men investerare bör hålla ögonen på prispress och politisk läkemedelsrisk i USA.

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