Något ruttet i kungariket Danmark: Därför avgår Nordisks ledning

William Shakespeares bevingade ord, “något är ruttet i konungariket Danmark”, uttalade i pjäsen Hamlet mellan vakten Marcellus till den lojale Horatio, brukar användas för att beskriva när något är korrupt eller fel från toppen till botten.

Det kan man också få uppfattningen av när nästan hela styrelsen i läkemedelsjätten Novo Nordisk, det största bolaget i Danmark, har lämnat sina poster.

Kvar finns bara fyra arbetstagarrepresentanter och Kasim Kutay, vd för huvudägaren Novo Holdings.

MISSA INTE: Varför stiger inte pensionen lika snabbt som lönerna?

Byter en Lars mot en annan

Samtidigt föreslås Lars Rebien Sørensen – tidigare vd i Novo Nordisk och i dag ordförande i både Novo Holdings och Novo Nordisk Fonden – bli ny ordförande även i Novo Nordisk. Därmed samlas kontrollen över ägandet och den operativa verksamheten i samma händer.

När Lars Fruergaard Jørgensen tidigare i år avskedades som vd väckte det frågor. Han hade lett bolaget genom framgången med viktläkemedlet Wegovy och setts som en nyckelfigur i företagets tillväxt. Formellt sades beslutet ske ”i samförstånd” mellan Novo Nordisks styrelse och fonden – men redan då tolkades det som att stiftelsen hade tagit ett mer aktivt grepp om bolagets ledning.