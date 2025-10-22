Dagens PS
Något ruttet i kungariket Danmark: Därför avgår Nordisks ledning

Danmark
Novo Nordisks ledning avgår nästan mangrant. Foto: Johan Nilsson
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Något är ruttet i ledningen för Danmarks största läkemedelsbolag, Novo Nordisk. Massavgångarna och uppsägningarna skakar hela Danmark.

William Shakespeares bevingade ord, “något är ruttet i konungariket Danmark”, uttalade i pjäsen Hamlet mellan vakten Marcellus till den lojale Horatio, brukar användas för att beskriva när något är korrupt eller fel från toppen till botten.

Det kan man också få uppfattningen av när nästan hela styrelsen i läkemedelsjätten Novo Nordisk, det största bolaget i Danmark, har lämnat sina poster.

Kvar finns bara fyra arbetstagarrepresentanter och Kasim Kutay, vd för huvudägaren Novo Holdings.

Byter en Lars mot en annan

Samtidigt föreslås Lars Rebien Sørensen – tidigare vd i Novo Nordisk och i dag ordförande i både Novo Holdings och Novo Nordisk Fonden – bli ny ordförande även i Novo Nordisk. Därmed samlas kontrollen över ägandet och den operativa verksamheten i samma händer.

När Lars Fruergaard Jørgensen tidigare i år avskedades som vd väckte det frågor. Han hade lett bolaget genom framgången med viktläkemedlet Wegovy och setts som en nyckelfigur i företagets tillväxt. Formellt sades beslutet ske ”i samförstånd” mellan Novo Nordisks styrelse och fonden – men redan då tolkades det som att stiftelsen hade tagit ett mer aktivt grepp om bolagets ledning.

Danmark och traditionen

Det går emot en lång dansk tradition. De stora stiftelseägda företagen – som Mærsk, Lego och Carlsberg – bygger på en oskriven överenskommelse: stiftelsen ska stå för långsiktighet och stabilitet, medan bolagets styrelse och ledning sköter verksamheten självständigt, skriver Dagens Industri.

När den gränsen nu suddas ut i Danmarks mest framgångsrika exportbolag, ses det som ett brott mot en central del av den danska företagsmodellen.

DanmarkLäkemedelLife scienceNovo Nordisk
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

