Sivers Semiconductors storägare säljer i tysthet

Nu ska aktieinnehav säljas för upp till en halv miljard kronor för att finansiera rekonstruktionen, men styrelseordföranden Erik Fällström vill inte specificera vilka bolag det handlar om.

En haussad aktie där ägare säljer

Som Dagens PS varnade i mars stämmer inte haussen i Sivers Semiconductors med bolagets faktiska finansiella situation.

Kassan på 45 miljoner kronor, en nettoförlust på 186 miljoner kronor för 2025 och ett negativt kassaflöde gör bolaget strukturellt beroende av externt kapital. Den bilden har inte förändrats.

Achilles har under mars minskat sitt innehav i Sivers från drygt 9 procent till drygt 3 procent. Fällström haussade aktien offentligt på EFN, dagen efter att bolaget sålt 2,5 miljoner aktier.

Det är inte bara Achilles som har tagit hem vinster under rallyt. Sivers närmaste krets sålde aktier redan i slutet av mars, ett klassiskt mönster när externdriven hausse pågår.

PS analys

Sivers är upp över 800 procent på tre månader, haussad av både interna och externa ägare utan att se till grundläggande fundamenta. Den 20 april, dagen efter att Achilles Capital missade sin tidsfrist, gick aktien upp 31 procent.

En storägare i rekonstruktion som behöver sälja för att överleva är ett säljargument, inte ett köpargument. Kombinerat med en kassa som inte räcker och en nyemission som väntar i kulisserna ser bilden bekant ut.

Den som köper sist i den här typen av rally brukar stå med notan.

