En domstolstvist utan verklig utdelning har avgjorts. Spotify och tre andra skivbolag vinner mot piratbiblioteket Anna’s Archive, men pengarna lär de inte se röken av då de som ska betala är okända.
Spotify vann närmre 3 miljader – kan inte inkassera pengarna
Distriktsdomaren Jed Rakoff i Southern District of New York utfärdade den 14 april en fällande dom mot piratbiblioteket Anna’s Archive. Totalt rör det sig om 322 miljoner dollar, nästan 3 miljarder kronor. Spotify tilldelas 300 miljoner, och skivbolagen Universal, Warner och Sony delar på återstående 22,2 miljoner.
Problemet är att operatörerna bakom Anna’s Archive fortfarande är okända. Domen är i praktiken alltså inte verkställbar.
Vad Anna’s Archive är och vad som händer nu
Anna’s Archive meddelade i december 2025 att man stulit 86 miljoner låtar från Spotify, nära 300 terabyte data, med planer på att distribuera filerna via BitTorrent. I februari publicerade gruppen torrents för nästan tre miljoner musikfiler, trots pågående rättsprocess och preliminär injunktion.
Det upprepade åsidosättandet av domstolsbeslut drev upp skadeståndsbeloppet.
Domen innehåller en permanent injunktion som kräver att internetleverantörer blockerar Anna’s Archives domäner. Gruppen har sedan december systematiskt bytt domännamn för att undvika blockering. Det lär fortsätta.
PS analys
Spotify ser aldrig sina 300 miljoner dollar. Det vet alla inblandade. Det är dock fel att läsa domen enbart som ett misslyckande.
Det bör istället ses som ett bevis på att musikindustrin driver kostsamma processer hela vägen för att sätta prejudikat. Det skyddar den DRM-infrastruktur (Digital Mobile Radio) som Spotifys hela licensmodell vilar på. Kan den kringgås utan konsekvenser faller förhandlingspositionen gentemot skivbolagen.
Domen är ett investerarargument för plattformens integritet.
