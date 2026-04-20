Stenbeck köper Kinnevik för 6,5 miljoner – räddar det förtroendet?

Köpet sker bara dagar efter att Q1-rapporten avslöjade att substansvärdet backade med 8 miljarder kronor till 28 miljarder, en nedgång på 22 procent på ett kvartal.

I relation till bolagets storlek handlar det om en bråkdel av substansvärdet. Signalvärdet är med andra ord starkare än det ekonomiska avtrycket.

Vd-bytet räckte inte

Vd-bytet tidigare i vår och tillsättningen av tillförordnade vd:n Rubin Ritter satte igång spekulationer om en ny riktning. Mannen som föreslogs rädda Kinnevik har ännu inte hunnit leverera konkreta resultat.

Marknaden väntar fortfarande på svar på den egentliga kärnfrågan: Vad är portföljbolagen faktiskt värda, och när realiseras detta i faktiska kronor?

Verdere kontrollerar 27,24 procent av rösterna men bara 5,75 procent av kapitalet i Kinnevik. Det är en röstövervikt som ger Stenbeck ett starkt grepp om bolaget, men som också innebär att minoritetsägarna bär en oproportionerligt stor del av förlusten.

PS analys: Kassan måste sättas i arbete

Kinneviks beslut att stoppa nya gröna investeringar tyder på en hårdare prioritering av befintliga innehav. Det är rätt riktning, men marknaden kräver mer än strategi på papper.

Insynsköpet är välkommet, men otillräckligt som förtroendeinjektion. Historiskt har insynsköp från storägare i krisbolag fungerat bäst som signal när de kombineras med operationella åtgärder och trovärdiga exitplaner.

Verderes 6,5 miljoner köper inte tillbaka substansvärdet. Det som kan vända Kinnevikaktien är tydliga svar på hur kassan på drygt 7 miljarder kronor ska sättas i arbete, och när portföljbolagen levererar värde tillbaka till ägarna.

Fram till dess är köpet mest ett budskap till marknaden om att Kinnevik inte ger upp. Frågan är om marknaden lyssnar. Aktien backade 0,5 procent vid stängning den 20 april 2026.

Läs även: Börsprofilen Günter Mårder häktas – fler misstänks