Stängningen av Hormuzsundet har tvingat oljan att hitta nya vägar. Det kan nu få varaktiga effekter när länder satsar på att minska beroendet av Iran.
Oljekartan dras om permanent med nya pipelines
Kriget mellan Iran och USA har satt djupa spår i energimarknaden och oljepriset har stuckit iväg uppåt.
Men det får också mer långsiktiga förändringar.
Krisen driver nu fram miljardinvesteringar i ny oljeinfrastruktur runt Persiska viken.
Använder andra vägar
Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Irak satsar på pipelines, lagringsanläggningar och transportkorridorer för att minska beroendet av Hormuzsundet, en av världens viktigaste flaskhalsar för oljeexport.
Under årtionden har sundet varit den dominerande vägen för energiexport från regionen. Omkring en femtedel av världens oljeförsörjning har passerat genom den smala vattenvägen mellan Iran och Oman.
Men den senaste konfliktens störningar har övertygat gulfstaterna om att alternativa exportvägar är nödvändiga, skriver Wall Street Journal.
Saudiarabien har redan kraftigt ökat användningen av sin öst-västliga pipeline till hamnstaden Yanbu vid Röda havet.
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Ska bygga ny pipeline
Ledningen, som byggdes under Iran–Irakkriget på 1980-talet, transporterar nu omkring sju miljoner fat olja per dag, jämfört med ungefär två miljoner före konflikten.
Samtidigt accelererar Förenade Arabemiraten planerna på en andra pipeline till hamnstaden Fujairah, som ligger utanför Hormuzsundet. Projektet väntas fördubbla exportkapaciteten längs sträckan när det tas i drift 2027.
Irak undersöker flera nya exportvägar genom grannländer som Jordanien, Syrien och Turkiet. Projekten kräver dock omfattande diplomatiska överenskommelser kring säkerhet, transit och exportvillkor.
Vill minska Irans makt
Utbyggnaden handlar inte bara om att säkra energiflöden. Alternativa rutter minskar också Irans möjlighet att använda Hormuzsundet som politiskt påtryckningsmedel vid framtida konflikter.
När exporten kan ledas om förlorar ett eventuellt stängande av sundet mycket av sin strategiska effekt.
Utöver pipelines diskuteras även en snabbare utbyggnad av ett regionalt järnvägsnät som ska binda samman Gulfstaterna.
Fungerar som komplement
Även om järnväg inte kan transportera lika stora mängder olja som pipelines eller tankfartyg kan den fungera som ett komplement för bränslen och andra råvaror.
Oman försöker samtidigt dra nytta av utvecklingen genom att marknadsföra sina hamnar vid Omanbukten som lagrings- och exportnav utanför den känsliga passagen.
Analytiker bedömer att Hormuzsundet även i framtiden kommer att vara den billigaste och mest effektiva exportvägen. Men synen på energisäkerhet har generellt förändrats bland flera aktörer i regionen.
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