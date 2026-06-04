Oljekartan dras om permanent med nya pipelines

Ska bygga ny pipeline

Ledningen, som byggdes under Iran–Irakkriget på 1980-talet, transporterar nu omkring sju miljoner fat olja per dag, jämfört med ungefär två miljoner före konflikten.

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Samtidigt accelererar Förenade Arabemiraten planerna på en andra pipeline till hamnstaden Fujairah, som ligger utanför Hormuzsundet. Projektet väntas fördubbla exportkapaciteten längs sträckan när det tas i drift 2027.

Irak undersöker flera nya exportvägar genom grannländer som Jordanien, Syrien och Turkiet. Projekten kräver dock omfattande diplomatiska överenskommelser kring säkerhet, transit och exportvillkor.

Vill minska Irans makt

Utbyggnaden handlar inte bara om att säkra energiflöden. Alternativa rutter minskar också Irans möjlighet att använda Hormuzsundet som politiskt påtryckningsmedel vid framtida konflikter.

När exporten kan ledas om förlorar ett eventuellt stängande av sundet mycket av sin strategiska effekt.

Utöver pipelines diskuteras även en snabbare utbyggnad av ett regionalt järnvägsnät som ska binda samman Gulfstaterna.

Fungerar som komplement

Även om järnväg inte kan transportera lika stora mängder olja som pipelines eller tankfartyg kan den fungera som ett komplement för bränslen och andra råvaror.

Oman försöker samtidigt dra nytta av utvecklingen genom att marknadsföra sina hamnar vid Omanbukten som lagrings- och exportnav utanför den känsliga passagen.

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Analytiker bedömer att Hormuzsundet även i framtiden kommer att vara den billigaste och mest effektiva exportvägen. Men synen på energisäkerhet har generellt förändrats bland flera aktörer i regionen.

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