Insynshandel 23-27 mars 2026: Sivers närmaste krets säljer

Sivers Semiconductors: Insynskretsen säljer mitt i rusningen

På säljsidan sticker Sivers Semiconductors ut denna veckan. Kairos Venture Partners III LP, ett investmentbolag närstående styrelseledamoten Todd Thomson, avyttrade 200 000 aktier den 25 mars till ett viktat snittpris om 13,27 kronor, totalt drygt 2,65 miljoner kronor.

PS analys: Timingen är anmärkningsvärd. Som Dagens PS nyligen rapporterade har Sivers aktie rusat drygt 190 procent i år, driven av ett haussande blogginlägg snarare än bolagets fundamenta. Kassan är på 45 miljoner kronor, nettoförlusten 186 miljoner kronor och en nyemission bedöms som oundviklig. Att den närmaste kretsen väljer att sälja just nu, när externa köpare driver upp kursen, är ett varningstecken som investerare inte bör ignorera. Det är ett klassiskt mönster: När insiders tar hem vinsten medan utomstående hausse pågår, brukar det inte sluta väl för dem som köper sist.

Investor köper Atlas Copco för 30 miljoner

Veckans tyngsta köp stod Investor Aktiebolag för. Bolaget, närstående till Hans Stråberg i hans roll som styrelseordförande i Atlas Copco, förvärvade 214 635 B-aktier till kursen 138,23 kronor den 23 mars. Det motsvarar en affär på knappt 30 miljoner kronor, genomförd utanför börsen.

PS analys: Att Investor väljer att köpa på den här kursnivån, utanför marknaden och i en volym som knappast är slumpmässig, är ett av de tydligaste förtroendesignalerna en styrelseordförande kan skicka. Atlas Copco handlades under mars kring rimliga multiplar för industrisektorn, och ett köp av den här storleken talar för att Stråberg och Investor ser aktien som strukturellt undervärderad snarare än att det rör sig om ett taktiskt opportunistiskt klipp.

SmartCrafts vd satsar på hemmaplan för 4,9 miljoner

Jeremias Jansson, vd för mjukvarubolaget SmartCraft Group, köpte 309 295 aktier i det egna bolaget under 24–25 mars. Den 24 mars förvärvades 60 502 aktier till kursen 15,51 kronor och den 25 mars ytterligare 248 793 aktier till 15,99 kronor på Nasdaq Stockholm. Totalt uppgick köpet till knappt 4,9 miljoner kronor.

PS analys: Det är ovanligt att en vd i ett bolag av SmartCrafts storlek lägger nära fem miljoner kronor på egna aktier under loppet av två dagar. Köpet signalerar ett genuint ledarskapsförtroende för den egna tillväxtplanen och sker i direkt anslutning till bolagets omstruktureringsarbete. Historiskt sett korrelerar insynsköp av den här magnituden med positiv kursutveckling på tre till sex månaders sikt.

