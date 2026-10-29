Shell nära på fördubblar vinsten i skuggan av Mellanöstern-konflikten

Utfallet överträffar därmed de förväntningar som analytiker på förhand hade ställt upp.

”Det var den starkaste vinsten sedan andra kvartalet 2022, i kölvattnet av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Analytiker förväntade sig att siffran skulle bli 9,92 miljarder dollar för juli till september, enligt en konsensusrapport sammanställd av LSEG”, rapporterar amerikanska CNBC.

”Shells obevekliga fokus på den operativa verksamheten bidrog till ett mycket starkt resultat under ett kvartal med fortsatt allvarliga störningar i det globala energisystemet”, säger Shells vd Wael Sawan i en kommentar till vinstrapporten, berättar brittiska The Guardian.

Delar ut 5 miljarder dollar till aktieägarna

Vinsterna drivs av högre marginaler på bränsle samt stigande priser på både olja och gas. Det globala oljepriset låg i snitt på 94,90 dollar per fat under kvartalet. Gaspriserna i Europa ökade också märkbart under samma tidsperiod. Shells aktiekurs nådde nyligen rekordnivåer när oljepriset klättrade mot 117 dollar per fat.

Framgångarna innebär att Shell utökar sitt program för aktieåterköp. Företaget planerar att återlämna 5 miljarder dollar till investerare under de kommande tre månaderna, uppger bland andra Bloomberg och The Wall Street Journal. Det är en ökning från tidigare nivåer och ett tydligt besked till marknaden.

Samtidigt möts vinstökningen av kraftiga reaktioner från miljöhåll. Kritiker menar att oljejättarna drar fördel av globala kriser medan samhällen drabbas av höjda kostnader och extremt väder. Philip Evans från Greenpeace beskriver situationen skarpt i sin kritik.

Greenpeace: Shell vinnare på vårt lidande

”Medan fossilbränsledrivna stormar, översvämningar och kraftigt stigande kostnader förstör samhällen, dricker oljechefer som Shells Wael Sawan champagne på en sjunkande planet. Vi betalar med våra liv och löner medan de tjänar pengar på vårt lidande”, säger Greenpeaces seniora kampanjledare, skriver The Guardian.

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Trots de rekordhöga vinstmarginalerna på raffinering har delar av verksamheten påverkats negativt av oroligheterna. Shells gasproduktion i regionen minskade med en tredjedel efter att en viktig gasanläggning skadats i Mellanöstern.

Bolaget fortsätter ändå att dominera som det största bolaget på det brittiska indexet FTSE 100. Shells aktier steg med 3 procent i den tidiga börshandeln på torsdagsmorgonen.