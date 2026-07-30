Kriget lyfter Shell: "Största vinsten på fyra år"

Shell redovisar ett justerat resultat på 9,84 miljarder dollar för andra kvartalet, med god marginal över räknenissarnas gissningar på 8,79 miljarder dollar.

En separat prognos, som Shell själv tillhandahållit, gissade på en vinst på 8,92 miljarder dollar.

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Dubblad vinst mot 2025

När det gäller jämförelsetal redovisade Shell en vinst på 6,92 miljarder dollar första kvartalet i år.

De 9,84 miljarderna nu kan jämföras med 4,26 miljarder dollar i vinst motsvarande period 2025.

Det här är faktiskt Shells bästa kvartalsresultat sedan andra kvartalet 2022, då vinsten steg i spåren av ett annat krig.

Då rusade olje- och gaspriserna i höjden efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari.

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