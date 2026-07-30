USA:s krig mot Iran driver upp olje- och gaspriserna I spåren av kriget redovisar Shell nu sin största kvartalsvinst på fyra år.
Kriget lyfter Shell: "Största vinsten på fyra år"
Brittiska Shell rapporterar en vinst för andra kvartalet 2026 som är starkare än väntat – och som är det i spåren av stigande olje- och gaspriser i spåren av USA:s krig mot Iran och spänningarna i regionen.
Shell redovisar ett justerat resultat på 9,84 miljarder dollar för andra kvartalet, med god marginal över räknenissarnas gissningar på 8,79 miljarder dollar.
En separat prognos, som Shell själv tillhandahållit, gissade på en vinst på 8,92 miljarder dollar.
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Dubblad vinst mot 2025
När det gäller jämförelsetal redovisade Shell en vinst på 6,92 miljarder dollar första kvartalet i år.
De 9,84 miljarderna nu kan jämföras med 4,26 miljarder dollar i vinst motsvarande period 2025.
Det här är faktiskt Shells bästa kvartalsresultat sedan andra kvartalet 2022, då vinsten steg i spåren av ett annat krig.
Då rusade olje- och gaspriserna i höjden efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari.
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”Volatilitet det nya normala”
”Volatilitet är det nya normala”, säger Shells vd Wael Sawan hos CNBC.
”Vi har försökt bygga ett bolag som kan blomstra trots volatilitet Makroläget innebär naturligtvis höga råvarupriser, vilket ger en mycket stark medvind för våra resultat.”
Shell meddelar även att bolaget ska bibehålla takten i sitt återköpsprogram för aktier på 3 miljarder dollar under nästa kvartal.
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Fler oljebolag lyfter nu
Det rekordstarka resultatet kommer samtidigt som stora energibolag får ett vinstlyft till följd av kraftigt stigande priser på fossila bränslen under konflikten med Iran.
Shells aktie, som är noterad i London, har stigit med omkring 21 procent hittills i år. Det är en hygglig uppgång, men bolaget ligger ändå efter konkurrenter som brittiska BP och franska Totalenergies och de amerikanska jättarna Exxon Mobil och Chevron.