BP:s käftsmäll mot Trump – mer än dubblar vinsten

Trump: ”Jag gillar det inte”

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När Trump i måndags angrep de stora gas- och oljejättarna under en presskonferens i Vita huset nämnde han Exxon Mobil och Chevron.

”De tjänar för mycket pengar på grund av brist. Jag gillar det inte”, sade Trump.

Även Exxons vinst har mer än fördubblats under Q2, det vill säga under samma tid som Irankonflikten pågått, till 14,5 miljarder dollar.

Chevrons vinst har ökat med nästan 400 procent under perioden, jämfört med för ett år sedan, till 12 miljarder dollar från 2,5 miljarder dollar i andra kvartalet 2025.

När det gäller BP ökar bolaget sin utdelning till aktieägarna med 4 procent till 8,66 cent per aktie.

BP-chefen: Förstår pressen

”Jag förstår pressen som vanliga hushåll känner när de kör in på bensinstationen för att tanka och se priserna. Verkligheten är att vi producerar en global vara och priserna på den produkt vi säljer hänger på det globala råvarupriset”, säger vd:n Meg O’Neill i CNBC-intervjun.

Oilprice.com rapporterar att Exxon, Shell och Chevron bedömer att diesel- och bensinmarknaderna förblir ansträngda trots lägre oljepriser.

Enligt oljejättarna är orsaken brist på raffinerade bränslen, inte råolja, och att detta beror på exportrestriktioner, händelserna i Mellanöstern, kriget i Ukraina, Kinas bränsleexporttak och Rysslands förbud mot dieselexport.

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Annan verklighet under ytan

För närvarande uppges raffinaderierna gå för full kapacitet och man befarar att dieselbristen kan förvärras i takt med att underhållet av raffinaderierna påbörjas.

Analytiker har tidigare varnat för en global bränslekris på grund av störningar som spridit sig från Hormuzsundet till Röda havet.

Även om terminspriserna nu står lägre efter ännu ett i raden av Trump-utspel om att en fredlig lösning kan vara på gång med Iran, så är situationen en helt annan på de fysiska marknaderna, särskilt när det gäller raffinerade produkter, framgår det.

Läs vidare: Iran om Trump: ”Inga samtal pågår eller är planerade” DagensPS

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