USA:s president gick till attack mot Big Oil-företagen för att tjäna ”för mycket pengar” på Irankriget – och nu mer än fördubblar bjässen BP sin vinst.
BP:s käftsmäll mot Trump – mer än dubblar vinsten
British Petroleum, BP, redovisar på tisdagen en nettovinst på 5,7 miljarder dollar för andra kvartalet.
Det är långt över analytikernas förhandsprognos på 5 miljarder dollar och mer än en fördubbling av vinsten jämfört med samma tid i fjol, då vinsten stannade vid 2,35 miljarder dollar.
Energijättar som BP uppges skörda ”massiva vinster” på högre drivmedelskostnader i spåren av Irankonflikten.
BP försvarar sin hållning
Donald Trump har kritiserat Big Oil-företagen för att profitera på Mellanöstern-kriget och anser att de drar in ”för mycket pengar” på högre bränslepriser kopplade till konflikten mellan USA och Iran.
Allt enligt CNBC, där BP:s vd Meg O’Neill tillbakavisar det påståendet:
”Det BP gör är att se till att vi fokuserar på de saker vi kan göra för att försöka åtgärda situationen”, säger hon till den amerikanska finansnyhetskanalen.
De facto har olje- och gaspriserna skenat som en effekt av det utdragna kriget, som lamslagit sjötransporterna genom den för världsekonomin så viktiga farleden Hormuzsundet.
Normalt passerar ungefär en femtedel av världens olja och naturgas Hormuzsundet, som blockeras av både iransk och amerikansk militär.
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Trump: ”Jag gillar det inte”
När Trump i måndags angrep de stora gas- och oljejättarna under en presskonferens i Vita huset nämnde han Exxon Mobil och Chevron.
”De tjänar för mycket pengar på grund av brist. Jag gillar det inte”, sade Trump.
Även Exxons vinst har mer än fördubblats under Q2, det vill säga under samma tid som Irankonflikten pågått, till 14,5 miljarder dollar.
Chevrons vinst har ökat med nästan 400 procent under perioden, jämfört med för ett år sedan, till 12 miljarder dollar från 2,5 miljarder dollar i andra kvartalet 2025.
När det gäller BP ökar bolaget sin utdelning till aktieägarna med 4 procent till 8,66 cent per aktie.
BP-chefen: Förstår pressen
”Jag förstår pressen som vanliga hushåll känner när de kör in på bensinstationen för att tanka och se priserna. Verkligheten är att vi producerar en global vara och priserna på den produkt vi säljer hänger på det globala råvarupriset”, säger vd:n Meg O’Neill i CNBC-intervjun.
Oilprice.com rapporterar att Exxon, Shell och Chevron bedömer att diesel- och bensinmarknaderna förblir ansträngda trots lägre oljepriser.
Enligt oljejättarna är orsaken brist på raffinerade bränslen, inte råolja, och att detta beror på exportrestriktioner, händelserna i Mellanöstern, kriget i Ukraina, Kinas bränsleexporttak och Rysslands förbud mot dieselexport.
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Annan verklighet under ytan
För närvarande uppges raffinaderierna gå för full kapacitet och man befarar att dieselbristen kan förvärras i takt med att underhållet av raffinaderierna påbörjas.
Analytiker har tidigare varnat för en global bränslekris på grund av störningar som spridit sig från Hormuzsundet till Röda havet.
Även om terminspriserna nu står lägre efter ännu ett i raden av Trump-utspel om att en fredlig lösning kan vara på gång med Iran, så är situationen en helt annan på de fysiska marknaderna, särskilt när det gäller raffinerade produkter, framgår det.
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