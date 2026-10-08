Samsung spränger alla gränser – räknar med vinst på 80 miljarder dollar

Ökar vinsten med enorma 782 procent

Ändå är den ”förväntade kvartalsvisa rörelsevinsten 782 % högre än föregående år. Intäktsprognosen på cirka 195 biljoner won är en ökning med nästan 127 % jämfört med samma period föregående år”, konstaterar CNBC.

För bara några år sedan befann sig Samsungs halvledardivision i djup kris och brottades med tunga förluster efter en brutal nedgång i efterfrågan.

Nu har situationen vänt 180 grader. Bristen på lagringskapacitet och minneskomponenter har skapat en global situation där priserna rusar i höjden och leverantörerna sitter på enorm prissättningsmakt.

Kommande utmaningar för branschen

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Analytiker konstaterar att marknaden nu ser en boom som kan hålla i sig länge. Det råder dock samtidigt en viss skepsis bland investerare med tanke på att tekniksektorn historiskt sett har varit extremt känslig för cykliska svängningar mellan uppgång och fall.

Pressen på AI-aktörerna kolossal

Samsung och andra branschaktörer expanderar nu sina produktionskapaciteter i snabb takt samtidigt som de investerar tungt i AI-relaterade företag för att säkra framtida efterfrågan.

”Samsung har levererat en rekordvinst och ändå inte levt upp till förväntningarna, vilket visar hur krävande AI-handeln har blivit”, säger Josh Gilbert, chefsanalytiker för APAC på investeringsplattformen eToro”, till CNBC.

”När förväntningarna är så höga på minnestillverkare delar marknaden inte ut poäng för ansträngningen.”

Kostnadspress på egna produkter

Trots att de skenande priserna på minneschip fyller på företagets kassan med miljarder skapar samma prisökningar problem på andra håll i koncernen. De högre komponentkostnaderna slår nämligen direkt mot priserna på smartphones och annan konsumentelektronik vilket i sin tur sätter press på marginalerna inom de divisionerna.

Samsungs rekordsiffror och de högt ställda förväntningarna understryker hur kraftigt AI-boomens ekonomi har svängt till Samsungs, SK Hynix Inc. och Micron Technology Inc.:s fördel, skriver Bloomberg.

”Efterfrågan fortsätter att överstiga utbudet och HBM-prissättningen är redo att öka kraftigt under 2027”, säger Sanjeev Rana, chef för halvledarforskning i Nordasien på CLSA Securities Korea, till nyhetsbyrån och förklarar att synen på chipmarknaden och Samsung är fortsatt optimistisk.

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