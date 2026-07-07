Samsungs preliminära siffror för andra kvartalet 2026 är historiska. Ingen annan techjätte har någonsin redovisat ett motsvarander kvartalsresultat. Samtidigt faller aktien.
Samsung slår alla rekord: kvartalsvinst upp 1 811%, störst i techhistorien
Den koreanska teknikjätten gör en vinst på 89,4 biljoner won, motsvarande omkring 58,4 miljarder dollar. Därmed slår man analytikernas snittprognos på 87,3 biljoner won. Omsättningen väntas landa på 171 biljoner won.
Nytt rekord bland teknikjättar
Enligt flera källor är detta det högsta kvartalsresultatet någon teknikjätte någonsin redovisat. Samsung går därmed om både Nvidia och Apple i just den här mätningen.
Koreanska medier beskriver det som ett nytt allt-kategoriers-rekord som dessutom kom trots farhågor om att Metas mer försiktiga AI-investeringssignaler tidigare i år skulle bromsa minnesboomen.
Ett helt år på ett kvartal
Kim Yong-kwan, som leder strategiarbetet inom Samsungs halvledardivision, har uppgett att bolagets samlade rörelsevinst för 2026 väntas överstiga vad Samsung tjänat totalt under de senaste 40 åren.
Analytiker har pekat på att helårsvinsten kan landa runt 300 biljoner won, alltså omkring 217 miljarder dollar. Det kan jämföras med fjolårets helårsvinst på 43,6 biljoner won.
Med andra ord kan ett enda kvartal 2026 redan ha gett mer än dubbelt så mycket som hela 2025.
Aktien sjunker
Trots de enastående siffrorna rasade Samsung-aktien på börsen i Seul. Orsaken var till del vinsthemtagningar, men investerare ifrågasätter även hur hållbar AI-boomen är framöver.
Flera analytiker bedömer att bristen på minneschip kan bestå åtminstone in i 2027, vilket skulle ge Samsung fortsatt medvind.
Minneschip orsak till framgång
Drivkraften är efterfrågan på minneschip till AI-infrastruktur.
Högbandbreddsminnen (HBM) som används i AI-acceleratorer har under flera kvartal haft en högre efterfrågan än produktion. Även vanliga DRAM- och NAND-produkter har gått upp rejält i pris, i takt med att AI-användningen breddats från träning av modeller till drift och att fler använder agenter.
Påverkar konsumenter
Rekordvinsten handlar inte bara om Samsungs siffror. Eftersom bolaget är världens största minnestillverkare märks prisuppgången i nästan allt som har minneschip – mobiler, datorer och servrar. När mer produktion går till AI-minnen blir det mindre kvar av vanligt minne, vilket pressar upp priserna även för vanliga konsumentprodukter.
Bra för teknikfonder?
Flera analytiker väntar sig att de högre priserna består ett tag till. För dig som sparar i teknikfonder kan detta vara goda nyheter.
Såväl Samsung som andra företag som säljer minnesprodukter gynnas av den stora efterfrågan.
Mobilverksamheten tappar
Samtidigt syns baksidor. Samsungs mobilverksamhet ha gått med förlust för första gången någonsin. Orsaken är att stigande komponentkostnader pressat marginalerna.
Även enheterna för TV- och vitvaror går sämre enligt de första rapporterna.