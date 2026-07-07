Samsung slår alla rekord: kvartalsvinst upp 1 811%, störst i techhistorien

Ett helt år på ett kvartal

Kim Yong-kwan, som leder strategiarbetet inom Samsungs halvledardivision, har uppgett att bolagets samlade rörelsevinst för 2026 väntas överstiga vad Samsung tjänat totalt under de senaste 40 åren.

Analytiker har pekat på att helårsvinsten kan landa runt 300 biljoner won, alltså omkring 217 miljarder dollar. Det kan jämföras med fjolårets helårsvinst på 43,6 biljoner won.

Med andra ord kan ett enda kvartal 2026 redan ha gett mer än dubbelt så mycket som hela 2025.

Aktien sjunker

Trots de enastående siffrorna rasade Samsung-aktien på börsen i Seul. Orsaken var till del vinsthemtagningar, men investerare ifrågasätter även hur hållbar AI-boomen är framöver.

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Flera analytiker bedömer att bristen på minneschip kan bestå åtminstone in i 2027, vilket skulle ge Samsung fortsatt medvind.

Minneschip orsak till framgång

Drivkraften är efterfrågan på minneschip till AI-infrastruktur.

Högbandbreddsminnen (HBM) som används i AI-acceleratorer har under flera kvartal haft en högre efterfrågan än produktion. Även vanliga DRAM- och NAND-produkter har gått upp rejält i pris, i takt med att AI-användningen breddats från träning av modeller till drift och att fler använder agenter.

Påverkar konsumenter

Rekordvinsten handlar inte bara om Samsungs siffror. Eftersom bolaget är världens största minnestillverkare märks prisuppgången i nästan allt som har minneschip – mobiler, datorer och servrar. När mer produktion går till AI-minnen blir det mindre kvar av vanligt minne, vilket pressar upp priserna även för vanliga konsumentprodukter.

Bra för teknikfonder?

Flera analytiker väntar sig att de högre priserna består ett tag till. För dig som sparar i teknikfonder kan detta vara goda nyheter.

Såväl Samsung som andra företag som säljer minnesprodukter gynnas av den stora efterfrågan.

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Mobilverksamheten tappar

Samtidigt syns baksidor. Samsungs mobilverksamhet ha gått med förlust för första gången någonsin. Orsaken är att stigande komponentkostnader pressat marginalerna.

Även enheterna för TV- och vitvaror går sämre enligt de första rapporterna.





