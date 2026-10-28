Saabs nya system: Övervakar haven mot hot under ytan

Systemet ska ge en kontinuerlig lägesbild över maritima områden och skydda kritisk infrastruktur, kuster och havsområden mot hot under ytan.

Undervattensmiljön har länge varit en av de mest utmanande miljöerna att övervaka och skydda.

Samtidigt har marin infrastruktur blivit allt viktigare för den nationella säkerheten, vilket ökar behovet av tillförlitlig undervattensövervakning.

För Sverige har mycket handlat om Östersjön, skuggflottan, ryska hot, sabotage mot undervattenskablar och annat.

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Ska kopplas samman förmågor

Det handlar inte bara om att förbättra prestandan hos enskilda system, utan även om att koppla samman olika förmågor för att skapa en mer heltäckande lägesbild och göra det lättare att samordna åtgärder, påpekar Saab i en kommuniké.

Nya Ocean Barrier är utvecklad för att möta detta och upptäcka, följa och analysera undervattensaktivitet över stora havsområden.

Den vägen kan kustlinjer, hamnar, havsbaserade anläggningar och annan kritisk infrastruktur skyddas.

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”Saabs långa erfarenhet och ledande position inom undervattenssystem ligger till grund för Ocean Barrier, som integrerar sensorer, datainsamling och operatörsfunktioner i ett sammanhållet system”, skriver företaget.

Genom att omvandla sensordata till lägesinformation i realtid får användaren bättre förståelse för vad som sker under ytan och kan agera snabbare vid potentiella hot, påpekar man.

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