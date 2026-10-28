Saab lanserar ett sensorsystem för skydd av havsområden. Ocean Barrier ska övervaka havsområden och skydda mot hot under ytan.
Saabs nya system: Övervakar haven mot hot under ytan
Dagens nyhet från vårt ledande vapen- och försvarsföretag Saab (börskurs Saab) handlar om övervakning på undervattensnivå.
Saab lanserar Ocean Barrier, som är en helt integrerad och skalbar lösning för undervattensövervakning.
Systemet ska ge en kontinuerlig lägesbild över maritima områden och skydda kritisk infrastruktur, kuster och havsområden mot hot under ytan.
Undervattensmiljön har länge varit en av de mest utmanande miljöerna att övervaka och skydda.
Samtidigt har marin infrastruktur blivit allt viktigare för den nationella säkerheten, vilket ökar behovet av tillförlitlig undervattensövervakning.
För Sverige har mycket handlat om Östersjön, skuggflottan, ryska hot, sabotage mot undervattenskablar och annat.
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Ska kopplas samman förmågor
Det handlar inte bara om att förbättra prestandan hos enskilda system, utan även om att koppla samman olika förmågor för att skapa en mer heltäckande lägesbild och göra det lättare att samordna åtgärder, påpekar Saab i en kommuniké.
Nya Ocean Barrier är utvecklad för att möta detta och upptäcka, följa och analysera undervattensaktivitet över stora havsområden.
Den vägen kan kustlinjer, hamnar, havsbaserade anläggningar och annan kritisk infrastruktur skyddas.
”Saabs långa erfarenhet och ledande position inom undervattenssystem ligger till grund för Ocean Barrier, som integrerar sensorer, datainsamling och operatörsfunktioner i ett sammanhållet system”, skriver företaget.
Genom att omvandla sensordata till lägesinformation i realtid får användaren bättre förståelse för vad som sker under ytan och kan agera snabbare vid potentiella hot, påpekar man.
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Skydd för ekonomi och försvar
”Den fria rörligheten för varor är en grundförutsättning för vår moderna världsekonomi. I en gråzonsituation eller konflikt kan en angripare försöka störa viktiga sjöförbindelser, vilket påverkar både ekonomisk aktivitet och militära logistikkedjor”, analyserar Åsa Schöllin som är chef för Saab affärsenhet Underwater Systems.
”Med Ocean Barrier erbjuder vi en skalbar och framtidssäkrad lösning som ger kontinuerlig lägesuppfattning, möjliggör snabbare beslut och stärker skyddet av kritisk infrastruktur och viktiga havsområden”, summerar hon.
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Har tre skyddsnivåer
Ocean Barrier erbjuder tre skyddsnivåer – Detect, Prevent och Protect. De kan anpassas efter olika operativa miljöer och användas var för sig eller som en del av ett större integrerat system.
Det gör enligt Saab lösningen lika väl lämpad för att skydda en enskild hamn, marinbas eller havsbaserad anläggning som för att övervaka långa kuststräckor och nationella havsområden.
Saab demonstrerade Ocean Barrier och dess förmåga att integrera data från olika sensorsystem vid Repmus 2026, världens ledande utvecklingsprojekt för obemannade marina system.
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