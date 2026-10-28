USA varnar: Rekordlån till Airbus hotar vapenvilan med Boeing

Strafftullarna kan komma tillbaka

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Vapenvilan från 2021 lade strafftullar på varor värd omkring 11,5 miljarder dollar på is, skriver nyhetsbyrån. Det motsvarar cirka 114 miljarder kronor i dagens kurs. I avtalet avser båda sidor att finansiera sina tillverkare på marknadsmässiga villkor, enligt USA:s handelsrepresentant. Vapenvilan har sedan förlängts på obestämd tid, enligt Gulf Times.

Den mest direkta vägen till en ny konflikt vore om USA hävdade att lånet bryter mot åtagandet om marknadsmässiga villkor och återinför tullarna. WTO har tidigare sett att liknande lån till Airbus kan räknas som subventioner, påpekar Reuters.

Greer kopplar också lånet till den bräckliga handelsfreden mellan USA och EU, skriver Der Standard. Enligt överenskommelsen från augusti 2025 skulle USA ta ut den tull som gäller för alla WTO-länder, normalt noll procent, på EU:s flygplan och flygplansdelar, enligt German Marshall Fund. Även den förmånen kan komma att hamna i farozonen om striden trappas upp.

Fabriken i Mobile, Alabama ger Airbus en viss buffert. Där bygger bolaget A320 och de A220 som ska till den amerikanska marknaden, enligt Airbus.

Airbus rapporterar efter Boeings förlust

Airbusaktien stängde på 192,74 euro tisdagen den 27 oktober, vilket är 12,47 procent under årshögsta.

På börsen är det leveranstakten som avgör vinnaren mellan de två tillverkarna, skrev Dagens PS i juli. Airbus hade lagt 12,9 miljarder dollar, cirka 128 miljarder kronor, på forskning och utveckling under fem år, mot Boeings 8 miljarder, cirka 79 miljarder kronor, skrev Dagens PS i februari 2025.

Boeings rapport på tisdagen visade att flygplansdelen gick med förlust under tredje kvartalet. Bolaget pekar bland annat på högre kostnader i leverantörskedjan, enligt kvartalsrapporten. Förlusten blev större än analytikerna räknat med.

Vingtillverkningen är fortfarande en stor flaskhals för 737 Max, sade vd Kelly Ortberg. Boeing räknar nu med att nå 47 plan i månaden i början av 2027, i stället för i somras som ledningen sade i maj, och planerar att gå upp till 52 plan under andra halvåret 2027.

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Bolaget når inte heller målet om 500 leveranser i år, och aktien låg 10,70 procent lägre vid stängning samma dag.

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