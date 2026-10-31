60 miljarder kronor stulna – nu hånar Elon Musk offret

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Mycket talar för att nordkoreanska hackare ligger bakom attacken, rapporterar Bloomberg.

Men mitt i krisen fick Binancegrundaren Changpeng Zhao ytterligare ett bekymmer. Världens rikaste man bestämde sig nämligen för att lägga sig i.

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Elon Musks hån fick grundaren att rasa

När en användare på X diskuterade hur Binance skulle kunna täcka förlusterna dök Elon Musk upp i kommentarsfältet.

Hans bidrag var en grimaserande emoji.

Det uppskattades föga av Binancegrundaren Changpeng Zhao, ofta kallad CZ, som snabbt svarade miljardären.

”Elon, jag har stor respekt för dig, men det här är inte rätt tillfälle att håna oss. Snälla, sluta”, skrev Zhao.

Han passade också på att påminna Musk om en tidigare affär mellan de båda miljardärernas företag.

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”Våra SpaceX-aktier, från vår investering på 500 miljoner dollar i ditt Twitterköp, är värda över en miljard dollar”.

Zhao avslutade med att förklara att han skulle uppskatta lite stöd från Musk.

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