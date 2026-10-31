Kryptobörsen Binance har utsatts för en rekordstor hackerattack där tillgångar värda omkring 60 miljarder kronor stulits. Mitt i krisen passade Elon Musk på att håna den drabbade kryptobörsen. Det togs inte särskilt väl emot av Binancegrundaren. ”Snälla, sluta”, vädjar han.
60 miljarder kronor stulna – nu hånar Elon Musk offret
Det har varit ett minst sagt besvärligt dygn för världens största kryptobörs, Binance.
Under torsdagen lyckades hackare komma över kryptotillgångar värda omkring 6,3 miljarder dollar, motsvarande ungefär 60 miljarder kronor. Enligt analysföretagen TRM Labs och Chainalysis är det den största kryptostölden någonsin.
Mycket talar för att nordkoreanska hackare ligger bakom attacken, rapporterar Bloomberg.
Men mitt i krisen fick Binancegrundaren Changpeng Zhao ytterligare ett bekymmer. Världens rikaste man bestämde sig nämligen för att lägga sig i.
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Elon Musks hån fick grundaren att rasa
När en användare på X diskuterade hur Binance skulle kunna täcka förlusterna dök Elon Musk upp i kommentarsfältet.
Hans bidrag var en grimaserande emoji.
Det uppskattades föga av Binancegrundaren Changpeng Zhao, ofta kallad CZ, som snabbt svarade miljardären.
”Elon, jag har stor respekt för dig, men det här är inte rätt tillfälle att håna oss. Snälla, sluta”, skrev Zhao.
Han passade också på att påminna Musk om en tidigare affär mellan de båda miljardärernas företag.
”Våra SpaceX-aktier, från vår investering på 500 miljoner dollar i ditt Twitterköp, är värda över en miljard dollar”.
Zhao avslutade med att förklara att han skulle uppskatta lite stöd från Musk.
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Miljardinvesteringen i SpaceX
Bakgrunden är Binances investering i samband med Elon Musks uppköp av Twitter 2022.
Innehavet har sedan dess omvandlats till aktier i Musks rymdföretag SpaceX och är enligt Zhao i dag värt över en miljard dollar.
Uttalandet väckte frågor om huruvida Binance skulle kunna sälja aktierna för att täcka förlusterna efter hackerattacken.
Men enligt Reuters finns det inga sådana planer.
Binances medgrundare och med-vd Yi He meddelade under fredagen att företagets ekonomi är tillräckligt stark för att hantera situationen.
”Företagets intäkter för året är tillräckliga för att täcka förlusterna, så vi behöver inte sälja de SpaceX-aktier du tror på ännu”, skrev hon i ett svar till Zhao.
Enligt Decrypt förtydligade Zhao senare att han aldrig hade föreslagit någon försäljning. Syftet var att visa Musk vilka ekonomiska tillgångar Binance förfogade över.
Tre miljarder dollar har frysts
Binance har lovat att ersätta samtliga förluster efter hackerattacken.
Enligt Bloomberg hade kryptoföretag under fredagen lyckats frysa omkring tre miljarder dollar av de stulna tillgångarna, vilket försvårar för hackarna att komma åt pengarna. Binance har också meddelat att företaget avsatt 6,34 miljarder dollar av sina egna medel för att täcka stölden.
Attacken har även fått konsekvenser på marknaden.
Under fredagens handel föll SpaceX-aktien som mest 5,6 procent, medan Binance egen kryptovaluta BNB hade tappat som mest tio procent under två dagar.
Utredningen av hackerattacken pågår fortfarande. Binance har tills vidare stoppat insättningar och uttag på kryptobörsen.
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