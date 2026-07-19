Raset i techaktier är temporärt och i höst kommer en uppåtrekyl, spår Bank of America, BofA.
BofA tror på revansch för spöade techaktier
Enligt bankjätten är de tunga kursfallen i techsektorn, särskilt i halvledarbolag, bara en tillfällig sommarkorrektion.
BofA kan inte se att marknaden för AI försämrats och rapporterna från molnbolag, som är på ingång, kommer ge fortsatt stöd för investeringar i artificiella intelligens, är övertygelsen.
Bank of America, BofA, har en positiv syn på en rad techaktier, däribland Nvidia, Broadcom, Micron, Marvell, Credo, AMD, Intel, Lam Research, KLA och Applied Materials.
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Det här berättar Aktiespararnas tidning och konstaterar att proffsen på Bank of America behåller sin prognos om att de globala investeringarna i AI mer än fördubblas till 1,7 biljoner dollar år 2030.
Det som händer nu, techfrossan alltså, hänger enligt den amerikanska storbanken ihop med en kostnadsoro för i första hand minneschip.
Men detta är, tror experterna, inget bestående. I höst vänder marknaden upp igen, spår man.
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