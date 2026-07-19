BofA tror på revansch för spöade techaktier

Bank of America, BofA, har en positiv syn på en rad techaktier, däribland Nvidia, Broadcom, Micron, Marvell, Credo, AMD, Intel, Lam Research, KLA och Applied Materials.

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Det här berättar Aktiespararnas tidning och konstaterar att proffsen på Bank of America behåller sin prognos om att de globala investeringarna i AI mer än fördubblas till 1,7 biljoner dollar år 2030.

Det som händer nu, techfrossan alltså, hänger enligt den amerikanska storbanken ihop med en kostnadsoro för i första hand minneschip.

Men detta är, tror experterna, inget bestående. I höst vänder marknaden upp igen, spår man.

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