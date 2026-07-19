Tredje dagen av protester i Kyiv och resten av Ukraina. Nu säger Volodymyr Zelenskyj att förändringar är på gång.
Nya protester: Zelenskyj lovar att agera
Under lördagen fortsatte, för tredje dagen, demonstrationer och protester runt om i Ukraina om att president Volodymyr Zelenskyj sparkat försvarsministern Mychailo Fedorov.
På gatorna i Kyiv samlades tusentals demonstranter. Protester genomfördes även ibland annat Odessa, Lviv, Lutsk, Dnipro, Tjerkasy, Zjytomyr, Vinnytsia, Tjernivtsi, Rivne och Ivano-Frankivsk.
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”Allt kommer att lösa sig”
”Förändringar är definitivt på gång”, skrev Fedorov själv på sociala medier medan protesterna pågick.
”En dialog pågår. Jag tror att allt kommer att lösa sig.”
I sitt kvällstal lördag försäkrade Zelenskyj att han uppmärksammat protesterna och att han tidigare under lördagen talat med både Fedorov och överbefälhavaren Olkesandr Syrskyj.
”Jag hör naturligtvis vad folk säger. Jag talade länge med Mykhailo Fedorov i dag. Jag talade även med Oleksandr Syrskyi i dag. Beslut rörande armén kommer att utformas.”
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Konflikt som växt
Sedan Fedorov avskedades, har det framkommit nya uppgifter om hur konflikten mellan honom och Syrskyj växt.
Det har beskrivits som en grundläggande skillnad kring ledarskap och strategi, mellan en ung reforminriktad tekniker och en befälhavare av den gamla sovjetiska skolan.
Överbefälhavaren har upprepade gånger kritiserats av militär personal och analytiker för att ägna sig åt överdriven detaljstyrning och för att främja vad kritiker beskriver som en militärkultur av sovjetiskt snitt.
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”Tar tid att genomföra”
Många ukrainare reagerar nu på att Zelenskyj valde att ställa sig bakom Syrskyi snarare än Fedorov, trots försvarsministerns imponerande insatser under sin korta tid på posten, skriver Kyiv Independent.
Serhij Lesjtjenko, rådgivare vid presidentkansliet, sade i ukrainsk tv under lördagen att Zelenskyj lyssnar på allmänheten men behöver tid för ett beslut.
”Demonstranternas budskap har hörsammats, men det tar tid att genomföra beslut”, sade han.
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Ute efter att vinna tid?
Många ifrågasätter ändå om presidenten vill se verkliga förändringar eller försöker vinna tid.
Det förstärks av att Zelenskyj snabbt nominerade Jevhen Khmara, nu chef för Ukrains säkerhetstjänst SBU, att efterträda Fedorov, en utnämning regeringen godkände fredag.
Den utnämningen har väckt oro av ytterligare ett skäl. Khmaras ställföreträdare Olkesandr Poklad blir nu tillförordnad chef för SBU.
Poklad anklagas av aktivister och Anti-Corruption Action Center, för att ha lett angrepp mot landets antikorruptionsbyrå under fjolåret och för att ha fabricerat politiska rättsfall.