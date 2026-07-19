Nya protester: Zelenskyj lovar att agera

Konflikt som växt

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Sedan Fedorov avskedades, har det framkommit nya uppgifter om hur konflikten mellan honom och Syrskyj växt.

Det har beskrivits som en grundläggande skillnad kring ledarskap och strategi, mellan en ung reforminriktad tekniker och en befälhavare av den gamla sovjetiska skolan.

Överbefälhavaren har upprepade gånger kritiserats av militär personal och analytiker för att ägna sig åt överdriven detaljstyrning och för att främja vad kritiker beskriver som en militärkultur av sovjetiskt snitt.

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”Tar tid att genomföra”

Många ukrainare reagerar nu på att Zelenskyj valde att ställa sig bakom Syrskyi snarare än Fedorov, trots försvarsministerns imponerande insatser under sin korta tid på posten, skriver Kyiv Independent.

Serhij Lesjtjenko, rådgivare vid presidentkansliet, sade i ukrainsk tv under lördagen att Zelenskyj lyssnar på allmänheten men behöver tid för ett beslut.

”Demonstranternas budskap har hörsammats, men det tar tid att genomföra beslut”, sade han.

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I skuggan av protesterna i Ukraina hade Zelenskyj under lördagen långa samtal med både sin sparkade försvarsminister och överbefälhavaren. (Foto: Danylo Antoniuk/ AP-TT)

Ute efter att vinna tid?

Många ifrågasätter ändå om presidenten vill se verkliga förändringar eller försöker vinna tid.

Det förstärks av att Zelenskyj snabbt nominerade Jevhen Khmara, nu chef för Ukrains säkerhetstjänst SBU, att efterträda Fedorov, en utnämning regeringen godkände fredag.

Den utnämningen har väckt oro av ytterligare ett skäl. Khmaras ställföreträdare Olkesandr Poklad blir nu tillförordnad chef för SBU.

Poklad anklagas av aktivister och Anti-Corruption Action Center, för att ha lett angrepp mot landets antikorruptionsbyrå under fjolåret och för att ha fabricerat politiska rättsfall.

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