Dr Doom spår ljus och banbrytande framtid med AI

Han pratar om vikten av en universell basinkomst med anledning av det, alternativt ”någon form av socialism” för att möta den nya verkligheten som AI skapar.

I motats till en apokalyptisk utveckling med AI spår toppekonomen Nouriel Roubini att AI får en positiv inverkan på arbetsmarknaden.

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Prickade in finanskrisen 2008

Det framgår i en Bloomberg-intervju där han lyfter fram behovet av att åtgärda socialförsäkringen i USA med anledning av de nya villkoren då en aktuella förvaltningsfonden inte längre har kapacitet att finansiera förmåner i en nära förestående framtid. År 2032 är pengarna slut, enligt Dr Doom som var en av de första att förutspå kraschen på finansmarknaden 2008.

Han räknar nu med att AI kommer att ersätta en stor del av den arbetsföra befolkningen. På lite sikt tar AI-robotar över jobben, han pratar om ett tidsperspektiv på 20-25 år, och slår fast att dagens pensionsålder inte rimmar med detta scenario.

”Så småningom behöver vi någon form av universell basinkomst för alla medan de arbetar och när de går i pension”, säger Nouriel Roubini till Bloomberg och menar att AI-revolutionen är det största som hänt mänskligheten i historien inom teknikens värld.

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