Den profilerade domedagsprofeten Nouriel Roubini, känd som Dr Doom, har blivit mer optimistisk på sistone.
Dr Doom spår ljus och banbrytande framtid med AI
När det gäller artificiell intelligens, AI, som många utmålar ett skräckscenario kring, tror Dr Doom att den nya tekniken kommer att revolutionera arbetsmarknaden i positiv mening.
Han pratar om vikten av en universell basinkomst med anledning av det, alternativt ”någon form av socialism” för att möta den nya verkligheten som AI skapar.
I motats till en apokalyptisk utveckling med AI spår toppekonomen Nouriel Roubini att AI får en positiv inverkan på arbetsmarknaden.
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Prickade in finanskrisen 2008
Det framgår i en Bloomberg-intervju där han lyfter fram behovet av att åtgärda socialförsäkringen i USA med anledning av de nya villkoren då en aktuella förvaltningsfonden inte längre har kapacitet att finansiera förmåner i en nära förestående framtid. År 2032 är pengarna slut, enligt Dr Doom som var en av de första att förutspå kraschen på finansmarknaden 2008.
Han räknar nu med att AI kommer att ersätta en stor del av den arbetsföra befolkningen. På lite sikt tar AI-robotar över jobben, han pratar om ett tidsperspektiv på 20-25 år, och slår fast att dagens pensionsålder inte rimmar med detta scenario.
”Så småningom behöver vi någon form av universell basinkomst för alla medan de arbetar och när de går i pension”, säger Nouriel Roubini till Bloomberg och menar att AI-revolutionen är det största som hänt mänskligheten i historien inom teknikens värld.
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Dr Doom: Blir en sprakande ekonomi
Han spår att artificiell intelligens kommer att matcha eller överträffa mänskliga kognitiva förmågor, vilket i sin tur banar väg för en massiv ekonomisk tillväxt, tror han.
2040 kommer den amerikanska BNP-siffran att växa till 6 procent och tio år senare, 2050, till 10 procent, om hans prognos slår in.
För den amerikanska regeringen gäller det då, säger han, att se till så att AI:s stora vinnare beskattas och att pengarna kan fördelas till andra.
Spår att politiker tar över AI-företagen
”Vi kommer antingen att ha en efterhandsfördelning – det vill säga universell basinkomst – eller så kommer vi att ha den i förväg. Förhandsfördelning innebär någon form av socialism. I grund och botten kommer regeringen att ta över en del av de stora teknikföretagen”, tror Dr Doom.
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