De svenska storbankerna har släppt sina kvartalsrapporter i veckan. Vinsterna är starkt stabila, men bankdirektörerna knorrar lite över de pressade vinstmarginalerna på bolån.
Bolånen viker – här är bankernas nya vinstmotor
Storbankerna tjänar just nu mindre på kundernas bolån. Det tar de igen på sparandet.
Sparandet verkar vara en vinstmotor för bankerna för tillfället, säger Maria Landeborn, börsstrateg på Danske Bank.
De svenska storbankerna har släppt sina kvartalsrapporter i veckan. Vinsterna är starkt stabila, men bankdirektörerna knorrar lite över de pressade vinstmarginalerna på bolån.
Bolånemarginalen är nog den historiskt lägsta, sade vd Jens Henriksson till TT och hängde därmed på Nordeakollegan Frank Vang-Jensens liknande uttalande.
Uppenbart
Allmänt lågt ränteläge och hård konkurrens är deras förklaring till de lägre bolånevinsterna.
Kanske att vi har nått någon slags botten för räntenetton, kommenterar Maria Landeborn.
Men det tar bankerna igen på hushållens ökade sparande och de stigande börskurserna.
Det är uppenbart att man gör det, därför att det går bra för bankerna fortfarande, säger hon.
De så kallade provisionsintäkterna steg i flera fall med tvåsiffriga tal. Där ingår framför allt fond- och kortavgifter från kunderna.
När börserna stiger tvåsiffrigt så blir det förvaltade kapitalet mycket större, och har du en procentintäkt på det så blir det mycket pengar såklart.
Bra för konjunkturen
Om bankerna höjer andra småavgifter?
Jag har inte sett om det är någon generell trend att man försöker höja andra avgifter också, säger Landeborn.
Bankernas resultatrapporter pekar också på en för konjunkturen allmänt positiv sak. Företagsutlåningen ökar märkbart. Efter flera år med svag konjunktur verkar aktiviteten bland företagen vara större.
Kan vara ett tecken på att konjunkturbotten är nådd för svensk del.
Konservativa
Och trots oro i omvärlden är kreditförlusterna allmänt låga.
Det är ett bra betyg åt svenska banker.
Eller är de för försiktiga?
Ja, den frågan kan man ju ställa sig. Det här är väl ett tecken på att svenska storbanker kanske är lite konservativa, men samtidigt är det viktigt att vi har stabila banker, säger Maria Landeborn.
Storbankernas resultat 2:a kvartalet (2:a kvartalet i fjol inom parentes)
Nordea gjorde en vinst före kreditförluster på 1,7 miljarder euro, motsvarande 18,7 miljarder kronor (1,6 miljarder euro). Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor, sjönk 1 procent till 1,8 miljarder euro. Provisionsnettot, bland annat fond- och kortavgifter, steg 11 procent till 880 miljoner euro.
SEB:s vinst (före jämförelsestörande poster) landade på 10,8 miljarder kronor (10,4). Räntenettot steg till 10,7 miljarder kronor (10,6). Provisionsnettot steg till 7,2 miljarder (6,7).
Handelsbanken redovisade en rörelsevinst på 6,7 miljarder kronor (7,1). Räntenetto föll 7 procent till 10,0 miljarder kronor, medan provisionsnettot steg 9 procent till 3,1 miljarder.
Swedbanks rörelsevinst landade på 10,25 miljarder kronor (10,8). Räntenettot steg 3 procent till 11,3 miljarder. I Sverige föll räntenettot 8 procent. Provisionsnettot steg 14 procent till 4,5 miljarder.
Källa: Bankernas delårsrapporter