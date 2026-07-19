Bolånen viker – här är bankernas nya vinstmotor

De svenska storbankerna har släppt sina kvartalsrapporter i veckan. Vinsterna är starkt stabila, men bankdirektörerna knorrar lite över de pressade vinstmarginalerna på bolån.

Bolånemarginalen är nog den historiskt lägsta, sade vd Jens Henriksson till TT och hängde därmed på Nordeakollegan Frank Vang-Jensens liknande uttalande.

Uppenbart

Allmänt lågt ränteläge och hård konkurrens är deras förklaring till de lägre bolånevinsterna.

Kanske att vi har nått någon slags botten för räntenetton, kommenterar Maria Landeborn.

Men det tar bankerna igen på hushållens ökade sparande och de stigande börskurserna.

Det är uppenbart att man gör det, därför att det går bra för bankerna fortfarande, säger hon.

De så kallade provisionsintäkterna steg i flera fall med tvåsiffriga tal. Där ingår framför allt fond- och kortavgifter från kunderna.

När börserna stiger tvåsiffrigt så blir det förvaltade kapitalet mycket större, och har du en procentintäkt på det så blir det mycket pengar såklart.