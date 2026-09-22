Varningssignal när börsen rusar: Inte hänt sedan 1999

Men sajten skriver också om att det också finns en rejäl varningssignal i uppgången, nämligen att den är väldigt smal.

Av bolagen i S&P 500 föll 30 till nya 52-veckorslägsta under måndagen. Bara sju bolag nådde samtidigt nya 52-veckorshögsta. Det innebär att betydligt fler aktier noterade nya bottnar än nya toppar, trots att själva indexet steg kraftigt.

Samma signal strax före IT-bubblan

Enligt marknadsanalytikern Jason Goepfert, grundare av SentimenTrader, är det första gången sedan den 21 december 1999 som S&P 500 har stigit minst 1 procent, befunnit sig inom 1 procent från en ny rekordnivå och samtidigt haft fler aktier på nya 52-veckorslägsta än på nya toppnivåer. Det skriver han på X.

Några månader efter den tidigare noteringen nådde IT-bubblan sin topp innan börsen vände kraftigt nedåt.

Det finns dessutom ett ännu äldre exempel. Enligt Jason Goepfert uppträdde samma kombination av stark indexuppgång, rekordnära nivåer och fler nya årslägsta än årshögsta den 23 juli 1929. Några månader senare kom börskraschen som inledde den stora depressionen.