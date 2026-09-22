Något hände på börsen igår som bara hänt två gånger tidigare i historien – strax före millenniebubblan 1999 och strax före den stora depressionen 1929.
Varningssignal när börsen rusar: Inte hänt sedan 1999
Nasdaq steg på måndagen 2 procent och stängde på ny rekordnivå, och S&P 500 klättrade 1,5 procent och slutade bara 0,4 procent från sitt tidigare rekord. Uppgången drevs framför allt av stora teknik- och AI-bolag, rapporterar CNBC.
Men sajten skriver också om att det också finns en rejäl varningssignal i uppgången, nämligen att den är väldigt smal.
Av bolagen i S&P 500 föll 30 till nya 52-veckorslägsta under måndagen. Bara sju bolag nådde samtidigt nya 52-veckorshögsta. Det innebär att betydligt fler aktier noterade nya bottnar än nya toppar, trots att själva indexet steg kraftigt.
Samma signal strax före IT-bubblan
Enligt marknadsanalytikern Jason Goepfert, grundare av SentimenTrader, är det första gången sedan den 21 december 1999 som S&P 500 har stigit minst 1 procent, befunnit sig inom 1 procent från en ny rekordnivå och samtidigt haft fler aktier på nya 52-veckorslägsta än på nya toppnivåer. Det skriver han på X.
Några månader efter den tidigare noteringen nådde IT-bubblan sin topp innan börsen vände kraftigt nedåt.
Det finns dessutom ett ännu äldre exempel. Enligt Jason Goepfert uppträdde samma kombination av stark indexuppgång, rekordnära nivåer och fler nya årslägsta än årshögsta den 23 juli 1929. Några månader senare kom börskraschen som inledde den stora depressionen.
Andra sektorer sackar efter
Det är förstås inte nödvändigtvis så att någon börsnedgång kommer att komma denna gång. Men exemplet illustrerar hur koncentrerad den amerikanska börsuppgången har blivit.
AI-optimismen är en central förklaring. Aktier kopplade till AI och halvledare rusade under måndagen. AMD steg kraftigt och nådde en börsvärdering på omkring 1 000 miljarder dollar, medan halvledarindexet Philadelphia Semiconductor Index steg 4,3 procent.
Mark Newton på Fundstrat pekar på att tekniksektorn står för nästan hela lyftet, medan bland annat industri, finans och hälsovård släpar efter. Även det lika viktade S&P 500-indexet har gått svagare än det vanliga indexet, där de största bolagen väger tyngst. Tech behöver mer hjälp av andra sektorer om det ska bli fler börsrekord, konstaterar han hos Marketwatch.
Andra spekulerar i om börstoppen är nådd för den här gången.
”Vi kommer inte att nå nya toppar på den här marknaden om kriget fortsätter, energipriserna förblir envist höga och Fed måste fortsätta höja räntorna”, säger Art Hogan, chefsmarknadsstrateg på B. Riley Wealth till CNBC.
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