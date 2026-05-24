Snart öppnar Hormuzsundet igen – enligt Trump

”Ett avtal har i stort sett förhandlats fram, med förbehåll för slutförande, mellan Amerikas förenta stater, Islamiska republiken Iran och de olika andra länderna”, säger Trump i ett inlägg på social medier, uppger bland andra CNBC.

Läs också: Trump: Kriget med Iran ”väldigt nära över” – ska ha full blockad Realtid

Så säger Iran om avtalet

I en första fas rör det sig om ett samförståndsavtal mellan USA och Iran, enligt Irans utrikesdepartement som förklarar vidare att bredare samtal ska ske mellan parterna inom 30 till 60 dagar.

Trump meddelar att han haft samtal med ledarna för Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Pakistan, Turkiet, Egypten, Jordanien och Bahrain, samt den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu om de slutgiltiga villkoren för Iran.

Det avtal som nu aktualiseras ska diskuteras i detalj. Men fortfarande finns det enligt uppgift stora meningsskiljaktigheter mellan USA och Iran, som har för avsikt att fortsätta kontrollera den för världsekonomin så viktiga farleden Hormuzsundet som står för ungefär en femtedel av de globala oljetransporterna.

Läs också: Länderna som kan gå vinnande ur oljekrisen DagensPS