Den amerikanska presidenten Donald Trump hävdar att USA i det närmaste har ett fredsavtal klart med Iran som skulle återöppna stängda Hormuzsundet.
Snart öppnar Hormuzsundet igen – enligt Trump
Trump säger att avtalet i stort sett är i hamn och att överenskommelsen ska offentliggöras inom kort, men vi har hört liknande tongångar flera gånger förut.
”Ett avtal har i stort sett förhandlats fram, med förbehåll för slutförande, mellan Amerikas förenta stater, Islamiska republiken Iran och de olika andra länderna”, säger Trump i ett inlägg på social medier, uppger bland andra CNBC.
Så säger Iran om avtalet
I en första fas rör det sig om ett samförståndsavtal mellan USA och Iran, enligt Irans utrikesdepartement som förklarar vidare att bredare samtal ska ske mellan parterna inom 30 till 60 dagar.
Trump meddelar att han haft samtal med ledarna för Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Pakistan, Turkiet, Egypten, Jordanien och Bahrain, samt den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu om de slutgiltiga villkoren för Iran.
Det avtal som nu aktualiseras ska diskuteras i detalj. Men fortfarande finns det enligt uppgift stora meningsskiljaktigheter mellan USA och Iran, som har för avsikt att fortsätta kontrollera den för världsekonomin så viktiga farleden Hormuzsundet som står för ungefär en femtedel av de globala oljetransporterna.
Trumps utspel dementeras
Irans nyhetsbyrå Fars tillbakavisar Trumps påstående om att det blockerade Hormuzsundet ska återöppnas som en del av uppgörelsen.
Detta avfärdas som ”ofullständigt och inkonsekvent med verkligheten”, heter det.
I Trumps utspel nu nämns varken Irans kärnvapenprogram eller dess höganrikade uran. Tidigare har hans administration krävt att Iran skrotar sina planer på att i förlängningen ta fram kärnvapen. Detta har varit ett orubbligt ultimatum för ett fredsavtal, samtidigt som Iran ansträngt sig för att skjuta upp kärnkraftssamtalen.
En död i Vita huset-skjutning
Det tillkännagivande om ett nära förestående fredsavtal med Teheran nu, som Trump gör gällande, kan bli försenat då området nära Vita huset utsattes för en skjutning på lördagen. Säkerhetspersonal sköt i samband med skottlossningen ihjäl en misstänkt gärningsman utanför Vita huset.
