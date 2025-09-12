Krisen växer på fälten: Handelskriget krossar bönder i USA

2024 köpte Kina sojabönor från USA för över 12 miljarder dollar. I år har man inte köpt en enda böna sedan maj. Det är bara ett av många exempel på hur USA:s handelskrig slår mot en grupp som i hög utsträckning stöttar Donald Trump.

Frågan är bara om stödet överlever krisen som ser ut att följa efter höstskörden. Priserna på flera stora amerikanska grödor har nämligen rasar i skuggan av handelskriget, eftersom amerikanska bönder har förlorat viktiga marknader, rapporterar Politico.

Priset på majs det senaste året. (Graf: Trading Economics)

Priset på sojabönor de senaste 5 åren. (Graf: Trading Economics)

Republikaner och lantbrukare varnar

Även om man är försiktig med att skylla på Trump eller Vita huset så ser vi varningar från bönder och republikaner ute i landet som pekar på en begynnande kris. Spannmål och grödor ansamlas i lager och det finns ingen som köper det för tillfället. Många verksamheter är på väg mot röda siffror.

Trots att man får ta kanske den grövsta smällen i handelskriget så står man bakom sin president. Huruvida den lojaliteten överlever ett eller flera riktigt tuffa år ekonomiskt återstår att se.

Mark Alford (republikan, Missouri), som representerar en blandning av förorts- och landsbygdsområden mellan Kansas City och Jefferson City, medgav i en intervju att bönderna i hans distrikt ”har det tufft”.

”De kommer att få en av de största majsskördarna någonsin, men insatspriserna är så höga och råvarupriserna så låga att många bönder bara håller sig kvar med nöd och näppe,” tillade Alford enligt Politico.