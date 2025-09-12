Dagens PS
Krisen växer på fälten: Handelskriget krossar bönder i USA

Bonde i majsfält och tröska på sojabönsfält. AP / TT
Stödet för USA:s nya styre är stort bland lantbrukare, men frågan är hur det kommer att påverkas när priserna på deras grödor rasar till följd av handelskriget. (Bild: AP / TT / Canva)
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Handelskriget slår väldigt ojämnt i USA. Vissa märker inte av det och andras drabbas väldigt hårt. Några som tar den tyngsta smällen är USA:s lantbrukare.

2024 köpte Kina sojabönor från USA för över 12 miljarder dollar. I år har man inte köpt en enda böna sedan maj. Det är bara ett av många exempel på hur USA:s handelskrig slår mot en grupp som i hög utsträckning stöttar Donald Trump.

Frågan är bara om stödet överlever krisen som ser ut att följa efter höstskörden. Priserna på flera stora amerikanska grödor har nämligen rasar i skuggan av handelskriget, eftersom amerikanska bönder har förlorat viktiga marknader, rapporterar Politico.

Låga priser på majs. (Bild: Trading Ecnonomics)
Priset på majs det senaste året. (Graf: Trading Economics)
Sojabönor senaste fem åren
Priset på sojabönor de senaste 5 åren. (Graf: Trading Economics)

Republikaner och lantbrukare varnar

Även om man är försiktig med att skylla på Trump eller Vita huset så ser vi varningar från bönder och republikaner ute i landet som pekar på en begynnande kris. Spannmål och grödor ansamlas i lager och det finns ingen som köper det för tillfället. Många verksamheter är på väg mot röda siffror.

Trots att man får ta kanske den grövsta smällen i handelskriget så står man bakom sin president. Huruvida den lojaliteten överlever ett eller flera riktigt tuffa år ekonomiskt återstår att se.

Mark Alford (republikan, Missouri), som representerar en blandning av förorts- och landsbygdsområden mellan Kansas City och Jefferson City, medgav i en intervju att bönderna i hans distrikt ”har det tufft”.

”De kommer att få en av de största majsskördarna någonsin, men insatspriserna är så höga och råvarupriserna så låga att många bönder bara håller sig kvar med nöd och näppe,” tillade Alford enligt Politico.

USA fast i långsamma förhandlingar

USA har valt att dra igång ett långdraget handelskrig med sina största handelspartners. Förhandlingar pågår fortfarande för att lösa de tillfälliga uppgörelserna med Kina, Mexiko, Kanada, EU och många fler därtill.

Utan framsteg vid förhandlingsborden så står också stora delar av marknaden still för bönderna i USA.

”När våra medlemmar är ute på fälten och skördar kommer de att stirra på en bild av den här ekonomin och den hotande jordbrukskrisen. De kommer att se bokstavliga högar av majs och andra grödor”, säger Lesly Weber McNitt, vice vd för public policy på National Corn Growers Association till Politico. ”De vet inte vart det ska ta vägen.”

Stödpaket kan bli räddningen

Förra gången Donald Trump styrde USA skakades landets bönder också av landets konfrontativa handelspolitik. Då betalade man ut tiotals miljarder dollar i stöd till lantbrukarna för att kompensera eller rentav rädda dessa.

Men när insatsvarorna rusar i pris på grund av en kantrande dollar och höga tullar kan det röra sig om betydligt svårare ekonomiska utmaningar för det amerikanska jordbruket.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

