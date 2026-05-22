Tyska försvarsbolaget Rheinmetall har varit en av Europas stora börsvinnare sedan kriget i Ukraina började. Men nu har aktien vänt ned kraftigt.
Försvarsfrossa? Rheinmetall faller från toppen
Som Dagens PS tidigare rapporterat har det tyska bolaget Rheinmetall fått symbolisera Europas nya försvarspolitik.
Om så är fallet kan det bli tufft framöver. Efter toppen i fjol har aktien fallit med nästan 40 procent, enligt Bloomberg. Hittills i år är aktien ned 22,5 procent. Investerare börjar nu fråga sig om förväntningarna på bolaget har blivit för höga.
Rheinmetall har fått många nya order när Europa rustar upp sitt försvar. Vid slutet av mars låg orderboken på 73 miljarder euro. Men problemet är att bolaget måste visa att det också kan leverera vapnen och få in pengarna.
Bara 8 procent upp första kvartalet
Under första kvartalet ökade försäljningen med 8 procent jämfört med samma period året före. Det var svagare än många hade hoppats på.
Bolaget räknar ändå med stark tillväxt. I år väntas försäljningen öka med över 40 procent till cirka 14,25 miljarder euro. Målet är att nå 50 miljarder euro i omsättning till 2030, men analytikerna tror snarare på omkring 42 miljarder euro.
Rheinmetall satsar stort på nya fabriker och mer automatiserad produktion. Men det tar tid att bygga upp kapacitet. Försvarsaffärer är också ofta ojämna, eftersom leveranser beror på stora statliga beställningar.
Starka på markstrid
Det finns även en annan oro. Rheinmetall är starkt inom markstrid, som pansarfordon, vapen och ammunition. Men kriget i Ukraina har visat hur viktiga drönare har blivit. Det gör att vissa undrar om dyra stridsfordon kommer att vara lika efterfrågade framöver.
Det kan vara faktorn som göra att Rheinmetall tappar mer än andra europeiska försvarsbolag på börsen. Bolag som BAE Systems och Saab har också tappat i vår, men inte lika mycket.
”Det här betyder inte nödvändigtvis att det finns ett problem. Företagets aktier har fortfarande stigit mer än tolv gånger sedan kriget i Ukraina började”, skriver kolumnisten Chris Bryant hos Bloomberg.
Försöker bredda sig
Rheinmetall försöker bredda sig till fler områden, som luftvärn, marina system och missiler. Men den snabba expansionen innebär också risker.
Nu behöver Rheinmetall bevisa att bolaget kan gå från stora order till verkliga leveranser. Efter flera år av börsyra vill investerarna se resultat.
