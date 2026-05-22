Försvarsfrossa? Rheinmetall faller från toppen

Rheinmetall har fått många nya order när Europa rustar upp sitt försvar. Vid slutet av mars låg orderboken på 73 miljarder euro. Men problemet är att bolaget måste visa att det också kan leverera vapnen och få in pengarna.

Bara 8 procent upp första kvartalet

Under första kvartalet ökade försäljningen med 8 procent jämfört med samma period året före. Det var svagare än många hade hoppats på.

Bolaget räknar ändå med stark tillväxt. I år väntas försäljningen öka med över 40 procent till cirka 14,25 miljarder euro. Målet är att nå 50 miljarder euro i omsättning till 2030, men analytikerna tror snarare på omkring 42 miljarder euro.

Rheinmetall satsar stort på nya fabriker och mer automatiserad produktion. Men det tar tid att bygga upp kapacitet. Försvarsaffärer är också ofta ojämna, eftersom leveranser beror på stora statliga beställningar.