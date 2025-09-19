Dagens PS
Handelskriget: Hel bransch hotad av konkurs

Donald Trump. Hel bransch i USA riskerar konkurs
Hemma igen. Donald och Melania Trump tillbaka i Vita huset efter statsbesök i Storbritannien. Nu ska Trump prata Tiktok med Kina. (Foto: Jose Luis Magana/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Medan Donald Trump diskuterar Tiktok, står tusentals amerikanska bönder inför konkurs. Nu kommer kritiken och kraven.

Å ena sidan förhandlar Donald Trump med Kina om ett amerikanskt övertagande av Tiktok, där rykten talar om att Trumps närstående finansiärer ska ta över.

Å andra sidan kämpar tusentals amerikanska bönder för att överleva samme Trumps handelskrig mot Kina.

”Vi kan förlora en hel generation bönder i det här handelskriget”, varnar Justin Sherlock, ordförande för North Dakotas sojabönodlare.

Under fredagen ska Trump ha ett telefonsamtal med sin motsvarighet i Kina, Xi Jinping, och prio ett uppges vara ett avtal om Tiktoks framtid i USA.

Trump har redan beskrivit Tiktok-avtalet som ”förverkligat”, även om centrala punkter fortfarande är oklara, refererar Dagens näringsliv.

”Vill ha något tillbaka”

”Tiktok är mycket värdefullt. Jag skulle hellre få något tillbaka för det än att låta det gå till spillo, sa Trump på en presskonferens torsdag vid sitt statsbesök i Storbritannien.

Han har lovat att det nya företaget kommer att kontrolleras av “uteslutande amerikanska investerare”.

I USA talas det om att Larry Ellison, vd för Oracle och högerprofilerad Trump-anhängare är aktuell att ta över. I köpet deltar även riskkapitalfonden Andreessen Horowitz och buyout-fonden Silver Lake Management.

”En hel generation bönder kan slås ut”, är beskedet när Kina bojkottar amerikanska sojabönor som svar på Donald Trumps handelskrig. (Foto: Ted S Warren/AP-TT)
”En seger för Kina”

Kinesiska statliga medier bekräftar ett ramverk kring Tiktok i USA, men beskriver det som ett “samförstånd för fortsatt drift av kinesiska företag i USA”, inte en försäljning.

“Kina kommer att se detta som en seger, eftersom det är förenligt med dess strategi att göra världen mer beroende av teknik som Kina kommer att fortsätta kontrollera”, säger Henrietta Levin från Center for Strategic and International Studies hos Bloomberg.

Samtidigt som Trumps fokus är på Tiktok kämpar sojabönderna på den amerikanska landsbygden för att överleva och är utsatta för Kinas mest kraftfulla ekonomiska vapen.

För första gången sedan 1990-talet har Kina inte köpt en enda amerikansk sojaböna denna exportsäsong, utan i stället säkrat sina leveranser från Brasilien.

Har skapat akut kris

Det har skapat en akut kris i det amerikanska jordbruksbältet där jordbrukare nu rapporterar den värsta krisen sedan 1980-talet.

Kina upprepar sin taktik från Trumps första mandatperiod då Kina begränsade importen av amerikanska jordbruksprodukter. Nu gör man det än mer brutalt.

”Stressnivån är mycket högre nu. Om detta fortsätter kommer vi att se den typ av utmätningar som vi såg då”, säger bonden Jordan Gackle hos New York Times.

”Allt detta är onödigt. USA tvingades inte till detta av någon”.

”Tusentals dödsfall”

Iowas jordbruksminister Mike Naig beskriver situationen som ”tusentals dödsfall för våra bönder”, med stigande kostnader och fallande råvarupriser som skapar en ohållbar situation, enligt Des Moines Register.

Trump-administrationen inser krisen och överväger ett räddningspaket, enligt jordbruksminister Brooke Rollins som enligt vederbörlig Trump-praxis skyller på Joe Biden.

“Vi måste se till att det finns en övergångslösning från de omständigheter vi ärvde från Biden-administrationen”, säger hon hos Financial Times.

