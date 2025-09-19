Handelskriget: Hel bransch hotad av konkurs

Å ena sidan förhandlar Donald Trump med Kina om ett amerikanskt övertagande av Tiktok, där rykten talar om att Trumps närstående finansiärer ska ta över.

Å andra sidan kämpar tusentals amerikanska bönder för att överleva samme Trumps handelskrig mot Kina.

ANNONS

”Vi kan förlora en hel generation bönder i det här handelskriget”, varnar Justin Sherlock, ordförande för North Dakotas sojabönodlare.

Under fredagen ska Trump ha ett telefonsamtal med sin motsvarighet i Kina, Xi Jinping, och prio ett uppges vara ett avtal om Tiktoks framtid i USA.

Trump har redan beskrivit Tiktok-avtalet som ”förverkligat”, även om centrala punkter fortfarande är oklara, refererar Dagens näringsliv.

Satirklockan som säljer slut efter Trumps tullar. Dagens PS

”Vill ha något tillbaka”

”Tiktok är mycket värdefullt. Jag skulle hellre få något tillbaka för det än att låta det gå till spillo, sa Trump på en presskonferens torsdag vid sitt statsbesök i Storbritannien.

Han har lovat att det nya företaget kommer att kontrolleras av “uteslutande amerikanska investerare”.

ANNONS

I USA talas det om att Larry Ellison, vd för Oracle och högerprofilerad Trump-anhängare är aktuell att ta över. I köpet deltar även riskkapitalfonden Andreessen Horowitz och buyout-fonden Silver Lake Management.

Trumps ny krav på EU: Straffa Kina och Indien. Dagens PS