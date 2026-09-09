Rekord: Mistral värderas till 21 miljarder euro och bygger vidare i Borlänge

Största bygget ligger i Dalarna

Mistrals enskilt största satsning utanför Frankrike ligger i Borlänge. Tillsammans med EcoDataCenter investerar bolaget 1,2 miljarder euro, knappt 13 miljarder kronor, i 23 megawatt beräkningskapacitet i det nedlagda pappersbruket Kvarnsveden.

Det är samma industritomt där Northvolt planerade en batterifabrik. Anläggningen ska tas i drift 2027.

Sedan februari samarbetar Mistral också med Ericsson, som är design partner för AI-agenter i telekomnät och för bolagets 6G-forskning.

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”Vi har sett att vi kan utveckla modeller mer kostnadseffektivt än en del av våra konkurrenter”, säger finanschefen Johan Bergqvist till France 24.

Kunderna kör modellerna själva

Mistral säljer modeller som kunderna kan köra i sin egen miljö, på sin egen data. Hos de amerikanska konkurrenterna går data i regel genom leverantörens moln.

För banker, myndigheter och vårdgivare med hårda krav på var data får ligga är det ingen teknisk detalj, utan hela skälet att välja Mistral. Marknaden för sådan suverän AI har snabbt blivit en riktig affär, konstaterar TechCrunch.

Bolaget har över 125 företagskunder i 20 länder, bland dem Airbus, ASML och HSBC. Årstakten i återkommande intäkter väntas passera en miljard dollar före årsskiftet.

Svenskt kapital i kapplöpningen

Scaleup Europe Fund har EU-kommissionen bland grundinvesterarna tillsammans med Novo Holdings, Allianz och Santander, och siktar på 5 miljarder euro. EQT fick uppdraget att förvalta fonden i maj.

Samma fond gick in i Lovable i augusti, när kodbolaget dubblade värderingen till 13,3 miljarder dollar.

För EQT kommer beskedet i ett läge där aktien står stilla. Under augusti sålde flera toppnamn aktier för drygt tre miljarder kronor, och den 24 september släpps lock-up för åtta profiler med innehav värda 70,4 miljarder kronor.

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3 miljarder euro är rekord för Europa

Rekord i Europa, men det är fortfarande litet jämfört med amerikanska AI-rundor, där enskilda finansieringar passerat tiotals miljarder dollar. För svenska sparare är exponeringen mot AI ändå bredare än många tror, och svårare att sprida än den ser ut.

Mistral har ännu inte sagt något om en notering.