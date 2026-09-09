Franska Mistral har tagit in 3 miljarder euro i den största kapitalanskaffning ett europeiskt techbolag någonsin genomfört. Svenska EQT är med i rundan, och kapitalet ska byggas ut i egna datacenter i Europa. Ett av dem ligger i Borlänge.
Rekord: Mistral värderas till 21 miljarder euro och bygger vidare i Borlänge
Rundan leds av Samsung Electronics. Med finns även Scaleup Europe Fund, som förvaltas av svenska EQT, tillsammans med den befintliga ägaren PSG Equity. Även Advent, BlackRock och Luxemburgs storhertigdöme går in, rapporterar France 24.
Efter rundan värderas Mistral till över 21 miljarder euro. För ett år sedan låg värderingen på 11,7 miljarder euro, efter en runda som leddes av nederländska ASML. Värderingen har alltså nästan fördubblats på tolv månader.
Det är en Series D, en sen finansieringsrunda i ett bolag som redan har kunder och intäkter.
Pengarna går till egna datacenter
Kapitalet ska gå till forskning och till beräkningskapacitet i egen regi. Mistral siktar på 200 megawatt i Europa vid utgången av 2027 och upp mot en gigawatt till 2030.
”Rundan gör att vi kan gå snabbare fram i forskning, produkter och infrastruktur, och fortsätta ge organisationer möjligheten att köra AI i stor skala på sina egna villkor”, säger vd och medgrundaren Arthur Mensch.
Största bygget ligger i Dalarna
Mistrals enskilt största satsning utanför Frankrike ligger i Borlänge. Tillsammans med EcoDataCenter investerar bolaget 1,2 miljarder euro, knappt 13 miljarder kronor, i 23 megawatt beräkningskapacitet i det nedlagda pappersbruket Kvarnsveden.
Det är samma industritomt där Northvolt planerade en batterifabrik. Anläggningen ska tas i drift 2027.
Sedan februari samarbetar Mistral också med Ericsson, som är design partner för AI-agenter i telekomnät och för bolagets 6G-forskning.
”Vi har sett att vi kan utveckla modeller mer kostnadseffektivt än en del av våra konkurrenter”, säger finanschefen Johan Bergqvist till France 24.
Kunderna kör modellerna själva
Mistral säljer modeller som kunderna kan köra i sin egen miljö, på sin egen data. Hos de amerikanska konkurrenterna går data i regel genom leverantörens moln.
För banker, myndigheter och vårdgivare med hårda krav på var data får ligga är det ingen teknisk detalj, utan hela skälet att välja Mistral. Marknaden för sådan suverän AI har snabbt blivit en riktig affär, konstaterar TechCrunch.
Bolaget har över 125 företagskunder i 20 länder, bland dem Airbus, ASML och HSBC. Årstakten i återkommande intäkter väntas passera en miljard dollar före årsskiftet.
Svenskt kapital i kapplöpningen
Scaleup Europe Fund har EU-kommissionen bland grundinvesterarna tillsammans med Novo Holdings, Allianz och Santander, och siktar på 5 miljarder euro. EQT fick uppdraget att förvalta fonden i maj.
Samma fond gick in i Lovable i augusti, när kodbolaget dubblade värderingen till 13,3 miljarder dollar.
För EQT kommer beskedet i ett läge där aktien står stilla. Under augusti sålde flera toppnamn aktier för drygt tre miljarder kronor, och den 24 september släpps lock-up för åtta profiler med innehav värda 70,4 miljarder kronor.
3 miljarder euro är rekord för Europa
Rekord i Europa, men det är fortfarande litet jämfört med amerikanska AI-rundor, där enskilda finansieringar passerat tiotals miljarder dollar. För svenska sparare är exponeringen mot AI ändå bredare än många tror, och svårare att sprida än den ser ut.
Mistral har ännu inte sagt något om en notering.